Las “buenas sensaciones” de la baza salmantina en el Dakar

A Lorenzo Santolino ya solo hace falta que el próximo 5 de enero le den el pistoletazo de salida en Yeda (Arabia Saudí) para quitarse la “espinita” del pasado rally Dakar —el de su debut, en el que sufrió una dura y peligrosa caída que le provocó varias lesiones de gravedad—. El piloto salmantino ya no se volverá a montar en una moto hasta estar en el país árabe, tras haber completado en Marruecos su último test de cara al inicio del rally más exigente del planeta. “Ha ido muy bien. Nos hemos centrado en la navegación y en probar una última cosa que nos faltaba, y la verdad, las sensaciones son buenas. Creo que me ha dado el empujón definitivo para ir preparado en las mejores condiciones. El trabajo con los roadbooks —los libros de ruta por los que se guiará a lo largo y ancho del Dakar 2020, que concluye 12 días después de su inicio, el día 17 de enero, en Qiddiya— ha sido muy productivo y creo que he encontrado un buen feeling”, analizó el último test Santolino, que estos días los está centrando en la preparación física y “en pasar la Navidad a medias” antes de que en una semana tome el vuelo hacia Arabia Saudí, donde ya se reencontrará “con el material que mandamos en barco, probar la moto, y hacer la presentación oficial y la verificación”. “La verdad que con el impulso del último test y el empujón que me ha dado ya tengo muchas ganas de partir hacia allá y que arranque un nuevo Dakar”, apuntó descontando las horas del estreno de su segunda participación en el rally, que este curso será de cambio para todos los pilotos, ya que pasa de Sudamérica a las dunas de Oriente Medio.