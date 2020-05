Las brazadas en casa en una piscina de 7 metros de este nadador salmantino

Horas antes de que se declarara el confinamiento a mediados de marzo Jesús Sánchez y su familia dejaron su casa de Salamanca y se fueron a su residencia en Villoruela, más amplia y con piscina. Pues esa decisión que en su día no tenía mayor importancia ha sido clave para que este nadador sea de los pocos que pueda seguir entrenando a remojo. “Ahora con permiso de la Federación algunos sí podríamos salir a nadar pero las piscinas están cerradas y en los ríos no se puede por lo que solo me queda esta opción de hacerlo en casa”, explica Jesús Sánchez que a sus 18 años compatibiliza las horas de confinamiento con estudios y una sesión de natación todas las tardes en su piscina en su casa.

La piscina mide 7 metros de largo y tres de ancho pero él se ha ingeniado un mecanismo con cuerdas para no avanzar y poder hacer tandas de 300-400 brazadas. “Me sujetan unas cuerdas que me impiden avanzar y que están enganchadas a un gancho fuera de la piscina y así me apaño”, relata. La multitud de horas libres durante la cuarentena y su pasión por nadar hicieron que con su familia acondicionaran la piscina en marzo, fuera de temporada, pero es que no tenían mucho más que hacer. “Estábamos aburridos y decidimos acondicionar la piscina aunque fuera en marzo todavía con frío”, especifica mientras que resalta la dificultades de los primeros días. “Al principio estaba muy fría el agua y me ponía neopreno pero es que ya después tardaba un momento en ponerme y quitarme el traje y decidí meterme ya solo en bañador al estar más acostumbrado. Está fría el agua pero cuando ya te pones y entras en calor se te pasa ese frío”, describe desde su ‘paraíso’ en Villoruela.

Sin saber qué va a pasar Jesús Sánchez no pierde la ilusión. “Yo entreno aunque no sea lo mismo pensando en si hay Regional en verano”, dice. Nunca hay que perder la esperanza, y menos ahora.