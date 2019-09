Jaime Lizana, uno de los cinco luchadores del combinado nacional que estará en La Alamedilla, destacó que tanto él como sus compañeros han preparado bien esta cita. “Llevamos mucho tiempo entrenando todo el verano y pienso que va a salir algo bueno y peleando en casa mucho más”, reconoció. El luchador destacó que el factor ambiental ayudará aunque no será decisivo. “Pelear en casa te da que sientes el apoyo de toda la gente que te apoya antes del combate. Una vez en el ring, por lo menos en mi caso, me olvido de todo y me concentro y no pienso si estoy en Italia o en Irlanda peleando. Pero si es verdad que antes y después del combate te gusta que estén a tu lado los que siempre te apoyan”, incidió Lizana.