La declaración del estado de alarma por el Gobierno central debido a la pandemia del coronavirus ha trastocado los planes de muchos deportistas profesionales. Confinados en sus casas y sin poder entrenar con normalidad, intentan adaptarse a la situación de confinamiento.

Una de esas deportistas en la bejarana Angela Nieta. Juega en el Aula Cultural Alimentos Valladolid de balonmano y, ahora, debido a la crisis sanitaria, pasa los días de confinamiento en Béjar con su familia. Animada por su madre, Mercedes Sánchez, se ha incorporado en un grupo de trabajo promovido por la Cámara de Comercio de Béjar y el Air Institute para coser mascarillas homologadas por Sacyl para repartirlas entre el personal sanitario, trabajadores de residencias y profesionales en activo.

La suspensión de la competición no afecta a los entrenamientos ya que la bejarana mantiene su actividad física todas las tardes en su domicilio. Por las mañanas, acude puntual al taller para ayudar porque “si ponemos todos un poquito de nuestra parte, saldremos antes de la crisis”.

Su aportación en el grupo de voluntarios para coser mascarillas le sirve para aportar su granito de arena en la lucha contra el coronavirus y, además, le sirve como experiencia para su otra vocación, además de la deportiva, como futura enfermera. En este sentido, Angela Nieto explica que “este tema está muy relacionado con lo que yo voy a hacer en el futuro, es decir, con la Sanidad, y me viene bien cómo se trabaja y cómo se lleva a cabo todo el proyecto”. Precisamente, sus estudios de enfermería le hacen persona susceptible de incorporarse a algún centro de salud u hospital para ayudar. “Nos tienen como único recurso ya que están llamando a toda la gente que no está trabajando” pero avanza que “como la pandemia siga así, terminarán tirando de los estudiantes”. Es una idea que le gusta ya que “los alumnos de enfermería hemos hecho un año y medio de prácticas, podemos echar una mano y a mi no me importaría”.

En cuanto a la competición deportiva, cree que el Aula Cultural Alimentos de Valladolid no volverá a la competición de liga pero sí jugará la Copa de la Reina porque “se puede jugar en un fin de semana” y la competición europea para “hacer un junio una final four”. Según sus estimaciones, el equipo volverá en junio aunque “dependerá de cómo avanza la pandemia”.