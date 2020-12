La San Silvestre ‘on line’ bate récords

La San Silvestre salmantina ya tiene su récord de cada año. El formato on line, obligado por la pandemia del coronavirus, no ha frenado que la última carrera del año en Salamanca, y la que más gente reúne para hacer deporte por la ciudad, haya superado un nuevo techo. En esta edición no será la participación la protagonista del nuevo récord (a pesar de los 1.500 corredores que se han apuntado para hacerla de manera virtual), sino que será el reto solidario. Y, así, la donación que cada año hace al Padre Basabe a los organismos de la ciudad más necesitados —este 2020 va a parar a Cruz Roja— superará por primera vez los 10.000 euros —el techo estaba puesto en los 8.000 del pasado curso—: “Por primera vez vamos a superar las cinco cifras de donación a los más necesitados y es una alegría, dentro de la pena que nos da no poder correr de la manera que nos hubiera gustado”, señala el director de la carrera, José Antonio Molinero. “Esta cifra es la que nos hace que este año nos quedemos satisfechos, hacer la carrera on line en gran parte iba enfocado a esto y lo hemos conseguido. Al final es para estar satisfecho. Toda la carrera de este año ha ido enfocada a que fuera solidaria, y los números están ahí”, apunta a horas de que la prueba on line, que finaliza mañana, cuando debía de haberse corrido la San Silvestre si la pandemia no hubiera arrasado y pasado por encima de todo, corte la cinta de meta: “La experiencia la podemos catalogar de positiva, no solo por el récord solidario, sino porque ha habido gente que ha podido correr esta carrera que tanto les gusta, otra que ha hecho deporte motivados por esta acción; hasta tal punto que hay gente que me ha escrito para decirme que ha rebajado los tiempos con respecto a años anteriores, que era el reto que tenían, eso nos alegra”, señala ‘Moli’, que destaca a los 1.500 participantes que han tomado ya salida en fechas anteriores, pero también resalta a todos aquellos runners que van a completar los 10 kilómetros en la fecha del 27: “Este fin de semana es el que la gente se ha reservado para hacer la prueba, está bien que se mantenga el vínculo de la fecha, de hacer lo mismo pese a todo, es bonito. Queríamos que fuera fácil y por eso abrimos el abanico de días, pero que la gente lo vaya a hacer este domingo es algo que agrada”, apunta sin el hormigueo de otros años a estas alturas a horas de que se diera el pistoletazo de salida.