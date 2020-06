Si Barri y Diego Caballo fueron los primeros deportistas salmantinos en regresar a la actividad habitual con el Albacete en la Segunda División de fútbol, en unos días llegará el turno de la primera chica: Carmen Gonega disputará dos torneos en el Madrid Arena pertenecientes al World Padel Tour. “Ya teníamos muchas ganas y además tenemos buenas sensaciones”, comenta la joven promesa.

El Estrella Damm Open, que se celebrará del 28 de junio al 5 de julio, marcará el retorno del Circuito Mundial con presencia salmantina. Carmen Goenaga estará allí con su compañera Beatriz Caldera, con la que ha podido entrenar en las últimas semanas en Valladolid por su condición de Deportista de Alto Nivel: “Como no hemos tenido clases he podido entrenar también físico y los fines de semana he ido a Valladolid para trabajar con Beatriz. Al principio nos costó un poco porque fueron tres meses en los que estuvimos paradas y nos costó coger el ritmo, pero ya hemos jugado algunos partidos y nos hemos sentido bastante bien”.

Todos los partidos se disputarán en el Madrid Arena a puerta cerrada, en las cinco canchas que se instalarán. La salmantina reconoce no tener ningún “miedo” por el coronavirus: “La verdad es que yo por lo menos no. Nos hemos hecho los test y cuando lleguemos allí nos tomarán la temperatura y tendremos que cumplir con todas las medidas de seguridad”.

El pádel es un deporte que cuenta cada vez con más seguidores y los torneos del Circuito Mundial cuentan con un gran seguimiento, por lo que será muy extraño tener las gradas vacías, además en una instalación tan grande como el Madrid Arena: “Sí que va a ser una sensación muy rara que no haya gente, pero bueno, lo importante era volver a jugar.

Tras el Estrella Damm Open, solo habrá que esperar unos días para el Ayuntamiento de Madrid Open, que se jugará también allí del 12 al 19 de julio y en el que también estará Carmen Goenaga.