La Premier League: una liga de recuerdos

Uno de los nombres propios en la historia de la liga inglesa es el de Bobby Charlton, campeón de Liga y Copa con el Manchester United; y del mundo con la Selección Inglesa. Hoy en día todavía se le considera uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Sus momentos de máximo nivel se produjeron durante la segunda mitad de la década de los sesenta, cuando levantó dostítulos de Liga en Old Trafford y llevó al club de Manchester a convertirse en el primer representante británico en ganar la Copa de Europa. Lo hizo formando parte de la famosa 'United Trinity' un tridente que formaba junto a George Best y Denis Law . Era el mayor poderío ofensivo del momento en el continente y uno de los ataques que más se recuerdan en la historia de la competición. El Balón de Oro que fue entregado a Best en 1968 es otro de los momentos más recordados en la historia de la Premier. El conocido como 'quinto Beatle' por su pelo largo y exquisitez sobre el césped dejó grandes momentos futbolísticos.

Otro fútbol a partir de los noventa

La década de los noventa cambió al fútbol inglés. Por un lado, la competición empezó a llamarse Premier League en 1992, justo después del título del Leeds. Es ahora el dominio de Manchester United y Arsenal. El club de Old Trafford se había visto superado por el Liverpool en cuanto a número de campeonatos y cambió su dinámico de golpe y porrazo al obtener ocho triunfos de once posibles. En Londres había ganado fuerza el Arsenal, que en 1998 le birló el título al United al protagonizar una de las grandes remontadas históricas del fútbol inglés. Los 'gunners' remontaron una desventaja de once puntos para doblegar al club de Manchester. Ambas plantillas estaban dirigidas por entrenadores que se convertirían en leyenda del fútbol inglés por la longevidad de sus mandatos, Alex Ferguson en Old Trafford y Arsene Wenger en Higbury. Durante esa época también encontramos al máximo goleador histórico de la Liga inglesa, el delantero Alan Shearer, que sumó un total de 260 goles.

El dominio de estos dos clubes fue total hasta que los petrodólares bañaron al fútbol inglés, ya entrado el nuevo siglo, de la mano del magnate ruso Roman Abramovich, que se hizo dueño del Chelsea. En Stamford Brige desembarcó Jose Mourinho y un carácter egocéntrico que no había conocido hasta entonces una competición donde el respeto hacia el rival siempre había primado. La multimillonaria inversión económica obtuvo sus frutos con dos Ligas para el Chelsea, que en 2005 obtuvo el campeonato con el mejor balance defensivo de la historia de la Liga. Solo encajó quince goles en 38 partidos, un logro que no se ha visto en ninguna de las grandes ligas europeas durante las últimas dos décadas. El dinero extranjero, en este caso de origen saudí, también dio resultado en el Manchester City; que además tiene en el Kuhn Agüero el jugador que más goles ha marcado con un mismo equipo en la historia de la Premier. El triunfo del modesto Leicester en 2016, ha sido el último gran recuerdo de esta histórica y prestigiosa competición.

