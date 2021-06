La polémica que se ha desatado por la vacunación a los jugadores de la Selección Española de fútbol

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, espera que la selección española de fútbol reciba este miércoles la primera dosis de vacunación contra el coronavirus, una vez que el Consejo de Salud Pública tramite la petición que había realizado el pasado viernes a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, mientras que confesó que existen “muchas posibilidades” de la vuelta del público en el inicio de la próxima temporada.

“La semana pasada, cuando llamé al presidente de la RFEF para pedirle que se redujera el público previsto para el España-Portugal, me preguntó que como iba lo de la vacuna y le dije que iba a escribir a la ministra. El viernes mandé una carta a la ministra de Sanidad para pedir la vacunación de la selección y me dijo que sí. Lo van a tramitar en el Consejo de Salud Pública de mañana martes y espero que el miércoles se vacunen si los expertos no tienen ningún inconveniente”, señaló Rodríguez Uribes en el programa ‘El Transistor’ de Onda Cero.

Sobre la posible tardanza en esta posibilidad en comparación con los deportistas olímpicos y paralímpicos, acrecentada tras el positivo de Sergio Busquets y el consiguiente aislamiento en pleno del resto del combinado nacional, recordó que la “decisión de vacunar a olímpicos y paralímpicos” la tomaron “el 6 de mayo”.

“En este tiempo, en algún momento, Rubiales me ha dicho que deberíamos hacer lo mismo con los jugadores de la selección, y yo le dije que tenía razón, pero que todo eso se tenía que tramitar a través de Sanidad”, explicó.

Rubiales: ‘Hemos intentado hacer lo mejor’

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha explicado que han “intentado hacer lo mejor en todo momento” para los jugadores de la selección “con el debido respeto y lealtad, como deben hacerse las cosas entre instituciones y más cuando se trata del Gobierno”, añadiendo que “es fundamental que haya una segunda burbuja” de jugadores seleccionables ante la amenaza de posibles nuevos positivos por Covid.

“Hemos intentado en todo momento hacer lo mejor para nuestros jugadores con el debido respeto y lealtad, como deben hacerse las cosas entre instituciones y más cuando se trata del Gobierno”, apuntó Rubiales ante la prensa en los Desayunos Deportivos de Europa Press, justo antes de la ponencia del presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco.

Tras el positivo del capitán de la selección Sergio Busquets, que ha puesto en alerta a todo el equipo nacional, el presidente explicó que “los siguiente pasos son seguir cumpliendo los protocolos médicos, tanto de UEFA como del Ministerio”. “Y a partir de ahí evolucionar con la paciencia adecuada, saber que pueden ocurrir cosas diferentes, mejores o peores noticias, y que ante eso aceptar lo que venga de la mejor manera posible y tomar las decisiones adecuadas”, se resignó.

Críticas

La vacunación de los jugadores ha desatado la polémica en las redes sociales incluso en Salamanca. El popular médico Miguel Marcos, muy seguido a nivel nacional en Twitter, ha lanzado el siguiente mensaje: ‘Hoy vacunamos a la selección de fútbol pero tenemos SIN VACUNAR a Daniel Martín Anaya que se va al Campeonato de Europa de tiro con arco adaptado (es bronce en el pasado Mundial). También deportista de elite pero con una enfermedad crónica. No sé a quién compete pero chirría. Mucho”.

Además, la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) ha lamentado que las personas con enfermedades crónicas sigan siendo “invisibles” ante la vacunación de la Covid-19, mientras se prioriza a otros colectivos como, por ejemplo, a los deportistas de élite que, a priori, no necesitan ser urgentemente inmunizados por motivos de salud “graves”.

Así lo ha manifestado la presidenta de la POP, Carina Escobar, tras conocer que salud pública aprobará, previsiblemente este martes, acelerar la vacunación a la Selección española de fútbol masculina, que debutará en la Eurocopa, de manera oficial el próximo lunes, al igual que ya se hizo con los deportistas participantes en los Juegos Olímpicos de Tokyo (Japón).