La opinión de los salmantinos de la Superliga

El terremoto de la Superliga está lleno de incertidumbre y en los históricos del fútbol salmantino no es una excepción. Pepe Hidalgo, expresidente de la Unión Deportiva Salamanca, no está convencido de que el proyecto propuesto por algunos de los clubes más potentes de Europa pueda llevarse a cabo. “Yo creo que no se va a poder hacer. Hace 20 años ya se hablaba de esta idea y era imposible hacerlo, ya que el fútbol es de los clubes grandes y también de los pequeños”, indica Hidalgo, que sostiene que una de las claves estará en lo que paguen las televisiones por los derechos los formatos de competiciones que salgan.

“En mi época el fútbol sí que era ruinoso, pero con las televisiones se solucionó ese problema. Ahora un club de Primera mínimo cobra 40 millones de euros por los derechos televisivos. Antes había que comprar a coste cero y cada temporada vender a uno o dos de los mejores jugadores que tenías para cuadrar los presupuestos”, recuerda Hidalgo de su época de la UDS.

Para Hidalgo con la creación de la Superliga los tres grandes (Real Madrid, Barcelona y Atlético) saldrían muy beneficiados en cuanto a ingresos pero para el resto de equipos el cambio no será nada positivo y saldrán perjudicados.

El empresario salmantino habla de un cambio de paradigma en el fútbol en las últimas décadas. “La gestión de los clubes ha cambiado mucho. Ya no se gestiona con los recursos de la grada de los estadios sino con el dinero de la televisión”, insiste Pepe Hidalgo.

Algo más optimista con la Superliga es Jorge D’Alessandro, leyenda de la UDS. “La Superliga es una necesidad para adaptar el fútbol a los nuevos tiempos, pero tiene que haber más diálogo”, argumenta el argentino, que, aunque defiende su creación, pone matices a tener en cuenta en su configuración. “Aunque es un paso al futuro que hay que dar tarde o temprano no me gusta que sea cerrada. El Ajax, el PSV o la Roma, por poner ejemplos, son históricos y tienen jerarquía para estar. Eso sí, deberán participar los clubes que en ese año tengan un equipazo y no por norma. El campeón italiano o un equipo que esté siendo puntero debe estar en esa competición”, explica Jorge D’Alessandro. “Florentino Pérez lo explicaba el otro día bien. El Apoel de Nicosia no tiene que estar en la Champions por cupo, sino que cuando tenga un buen equipo es cuando tendrá que participar. La Champions actual tiene partidos con estos equipos, con todos mis respetos, que no son atractivos para el espectador”, agrega.

El exmeta de la UDS reconoce que el también es un romántico del fútbol de antes pero que aunque lo fácil para él sería sumarse a la “línea demagógica de ricos y pobres” admite que el fútbol del futuro va por ese camino que quiere seguir la Superliga. “Creo que se va a acabar poniendo en marcha la Superliga ya que los grandes clubes están en quiebra. Necesitan ingresos”, vaticina D’Alessandro.