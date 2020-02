La Media Maratón que te hace “sentir especial”

Juan Bueno Losada tiene una relación muy especial con la Media Maratón Ciudad de Salamanca. Fue el vencedor de la primera edición y también de la del año pasado, por lo que nadie mejor que él sabe lo que significa esta carrera: “Es en casa y para mí muy especial porque ya la gane el primero año”, explica el componente del Atletismo Macotera.

Acostumbrado a correr por multitud de lugares, el menor de los hermanos Bueno Losada considera a la Media Maratón de Salamanca como muy especial: “¿Por qué? Porque siempre me han tratado como a alguien importante pese a ser de Salamanca. Mi hermano Roberto, Jorge Nieto... lo damos todo por esa razón, porque desde la organización nos tratan como a cracks sin serlo”.

La prueba es el domingo y considera que llega en un buen momento: “Estoy preparando los 10 Kilómetros de Laredo para hacer marca personal, pero la previa que hice para el Nacional creo que va a ser suficiente para poder estar en la pomada. El triunfo del año pasado fue un premio porque no me lo esperaba, porque Roade es muy superior, pero había que estar ahí. Este año estaremos ahí los de siempre: Roade, Alves, mi hermano, Jorge Nieto, Núñez... Creo que el máximo favorito es Roade y que mi hermano puede estar ahí porque hace menos de un mes hizo marca. Si no puedo ganar yo, que gane él y si no Jorge, que es como un hermano más”.