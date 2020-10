La Junta, empeñada en que estos tres equipos salmantinos jueguen hoy sus partidos con la mascarilla puesta

El cambio en la normativa del COVID19 de la Junta que obliga a entrenar y jugar con mascarilla en los pabellones ha puesto al deporte salmantino patas arriba. Hoy hay tres equipos salmantinos que juegan en Salamanca como locales en sus pabellones y no saben a qué atenerse con lo de si jugar o no con mascarilla. En el balonmano habrá mascarilla y en el baloncesto hay dudas.

El BM Salamanca recibe al BM Delicias en el pabellón de Villares de la Reina esta tarde a las 19.30 horas. Los salmantinos juegan en la Primera Nacional de balonmano pero la normativa también les afecta y tendrán que ponerse mascarilla durante el encuentro. “Es obligatorio usar la mascarilla durante el partido. Lo hemos consultado con la federación nacional que a su vez lo ha preguntado a la Junta y no hay otra manera”, explicaba a este diario el presidente de la Federación de Castilla y León de Balonmano, Carlos E. Sainer Cifuentes, mientras que insiste en que en la Liga Asobal (Primera División de balonmano) el Ademar de León y el Liberbank Cantabria jugarán hoy en León con la misma imposición de la mascarilla. “Va a ser un partido televisado y la Región va a entrar en la historia por esta norma que no se entiende muy bien”, recalcó el presidente de la Federación de Castilla y León de Balonmano.

Sainer va más allá y explica que la Junta se ampara en que pueden modificar el protocolo del Consejos Superior de Deportes en casos extraordinarios de la pandemia y defiende que ese es el argumento que les han defendido la Junta para tomar la decisión.

La Consejería de Cultura, donde está integrada la Dirección General de Deportes, insistió a este diario que la norma es que hay que usar mascarilla en pabellones tanto para entrenar como para disputar competiciones.

En el ámbito del baloncesto, tanto el Perfumerías Avenida que juega hoy partido de Liga Femenina en Würzburg a las 18.00 horas, como el Aquimisa Carbajosa que juega a las 20.00 horas tenían claro qué hacer hoy. Entienden que no están obligados a jugar con mascarilla pero no tienen la seguridad de que si no cumplen la norma regional puedan tener algún problema derivado.