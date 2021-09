La Junta elimina la distancia de metro y medio en estadios y pabellones si se usa mascarilla

La Junta de Castilla y León ha aclarado cuál será la ‘nueva normalidad’ de los estadios y pabellones deportivos una vez que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas hayan decidido ampliar al cien por cien el aforo en los estadios y al 80 por ciento en los recintos cerrados. Según ha asegurado a LA GACETA la directora general de Deportes de la Junta, María Perrino, no será necesario mantener el metro y medio de distancia de seguridad en estos espacios deportivos siempre que se use la mascarilla. En un principio el Ministerio de Sanidad había hecho una propuesta engañosa, ya que ese cien por cien de los estadios y 80 de los pabellones no era real si había que mantener ese metro y medio entre espectadores.

Sin embargo, Perrino ha sido muy clara en lo que respecta a Castilla y León. El metro y medio desaparece y para ello será obligatorio que todos los espectadores lleven mascarilla. Pero si el estadio no alcanza el lleno y se puede mantener esa distancia de seguridad, entonces no será necesario emplear el tapabocas.