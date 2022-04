La heroica no llega para el Atlético de Madrid (0-0)

El Atlético de Madrid se despidió de la Liga de Campeones este miércoles eliminado por el Manchester City tras una vuelta de cuartos de final sin goles en el Wanda Metropolitano, un partido valiente y protagonista del equipo español, pero sin gol.

Los de Diego Pablo Simeone, en busca de una ‘semi’ que pisaron por última vez en 2017, mantuvieron la buena línea atrás y ofrecieron mucho más que en la ida. Sin embargo, por tercer partido seguido, el Atleti se quedó sin ver puerta, obligado por el 0-1 de la pasada semana. El segundo tiempo trajo lo mejor de los rojiblancos, ante un City que especuló pero no lo pagó.

La primera mitad dejó insatisfecho a ambos aunque el 0-0 valía a los visitantes. Quizá la renta de la ida dejó una versión light de los de Guardiola, sin una presión decidida ni un ritmo de balón alto, pese a lo cual Gundogan tuvo un balón al palo a la media hora. El Atlético quiso ser valiente de inicio, al menos no replegarse demasiado, pero no encontró remate y fue perdiendo llegada.

El City se conformó con tener el balón, sin prisas ya que la necesidad era rojiblanca. En esa intención de ir arriba se descuidó en varias ocasiones atrás el equipo del ‘Cholo’, pero Savic estuvo siempre al quite. Además, pensando en no dejarse influir por el ambiente del Metropolitano, el City se dejó el colmillo en el vestuario y no mató cuando pudo en alguna contra buena.

Un chispazo de Mahrez para encontrar a Walker fue lo que terminó en el balón al palo, atento el Atleti a los rechaces. Foden, anulado desde un duro golpe de Felipe, De Bruyne o Silva apenas asomaron. El cuadro español no tuvo remate, pudo hacerlo Lemar en situación ideal en el inicio, y lo intentó Kondogbia ya poco antes del descanso, cuando faltaban ayudas a los intentos solitarios de Joao Félix.