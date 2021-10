La ‘Gestapo’ animalista

Del postureo y las manifestaciones con cuatro conocidos protestando, incluida la tía María ‘la de los gatos’, el vegano del barrio y los morados activistas, el animalismo ha evolucionado en eficacia hasta conseguir algún que otro resultado gracias a las dementes Leyes de Bienestar Animal con que algunas Autonomías ya nos satanizan y con las que regalan los oídos de la clase populista.

Nuevas leyes que están siendo interpretadas a conveniencia de estos individuos y ya han conseguido intervenir con éxito momentáneo en algunos núcleos zoológicos con gran despliegue de medios y colaboradores, a saber: forestales, Guardia Civil, servicios veterinarios afines y hasta con secretarios judiciales.

Que todo el mundo sepa que frente a una denuncia de maltrato animal todas las leyes actuales invitan a la delación, hasta hacerte la vida imposible como caigas en la visual de un denunciante.

Los núcleos zoológicos de las rehalas autorizadas son habitualmente inspeccionados por técnicos de la Administración competente y aunque estos no detecten nada punible, si una ‘vieja de los gatos ‘te coge ojeriza, estás listo. Su objetivo es el secuestro de todos los perros, según apreciaciones y suposiciones de numerosos grupos que normalmente asaltan el núcleo y aunque no tengan ninguna preparación técnica siempre cuentan con alguno afín que certifica, lo que es imposible demostrar.

El resto es pura entelequia, manipulan imágenes para dar pena, mienten a los medios, alimentando con medias verdades el odio y violencia de adeptos en redes sociales, condicionan a muchos para que se rasquen el bolsillo en una excelente operación de crowdfunding y no se olvidan de darse una vuelta por la Consejería de turno y montarles el pollo de su falta de celo; y estos escándalos a los políticos, ya se sabe, todos son de muy buen corazón y condición, hacen que no puedan negarse a la ayuda subvencionada de desvalidos animales.

Y mientras esto ocurre, nosotros, los cazadores ¿qué? Pues, lo mismo que los de la ya repetida y archiconocidisima historia, ¡mientras a mí no me pase!... indiferentes, pasivos y resignados. ¿Y el carácter que se supone tenemos los cazadores?: “Mientras esto no reviente”.

Por avisos y hechos que no queden, desde todo tipo de entidades y por todas las Instituciones cinegéticas, avisamos de la letalidad de estas leyes de Bienestar Animal que cada vez y con mayor eficacia y con tantos supuestos maltratos terminarán haciendo imposible las distintas modalidades de caza.

Los radicales están consiguiendo adoctrinar al personal en todas las autonomías y se escudan en la necesidad social, colando artículos en los distintos borradores, donde les reconocen la potestad de ser ellos, los encargados de decidir sobre si el animal y el propietario ¡se quieren o no! Gestapo, policía política de momento de corte animalista ¿y después? ¡Ya se verá!, lo que creo es que existe un negocio impresionante de adopción animal (perros y gatos, principalmente), y para que este negocio no se agote, tienen que seguir existiendo miles de perros abandonados y/o maltratados, que además creen empatía social y la necesidad de su adopción. De este negocio viven medrando numerosas protectoras y asociaciones, que obtienen fabulosas ganancias gracias a una red de acólitos y simpatizantes en torno al maltrato y el abandono.

Es un hecho que en la actualidad ya se adoptan más perros que se venden o regalan, además existe una lucha entre la posible homologación de criadores y el control de los libros de crianza por parte de instituciones de razas puras (ya hablaremos más adelante de lo que quieren hacer con los criadores y el monopolio que se quiere crear en este tema).

El caso es que para que funcione el negocio, hay que condicionar a la ‘OP’ inventando cifras de abandono y malos tratos. ¿Y qué consiguen con ello? Predisponer negativamente y contra minorías a cazadores o ganaderos y conmover a todo el espectro social, convenciéndoles de tener una obligación moral para las adopciones (nunca sale gratis, todas las protectoras, exigen, al adoptante dinero en efectivo o le hacen firmar un contrato leonino).

La realidad es que cada vez hay más demanda, nacional y del exterior y mucha menos oferta; o lo que es lo mismo, menos perros abandonados/maltratados y si no me remito a cifras de órganos oficiales. Es cierto que el sacrificio de perros abandonados es cero por parte de las administraciones, el caso es, que se están llenando las perreras con perros potencialmente peligrosos o muy viejos y enfermos, que nadie quiere adoptar y ese sí que es un problema a largo plazo. Cuántos de ustedes, ocasionalmente encuentran un perro abandonado, muy pocos ¿verdad?, los casos son inexistentes, a no ser perros robados o perdidos o bien sustraídos de sus labores ganaderas o de guarda, por bienintencionados domingueros.

El caso es que no hay tantos perros abandonados/maltratados para las peticiones de adopción y mantener el gran negocio montado, por lo que hay que poner las miras en los perros de rehaleros, cazadores o ganaderos.

Además, para que existan subvenciones de la administración necesitan crear una necesidad y mostrar instalaciones con muchos perros, masificadas, para que organismos públicos (ósea ustedes y yo) y en menor ocasión, donaciones privadas hagan aportaciones.

En estas mismas protectoras muchos canes se encuentran hacinados con la anuencia de las autoridades, con muy pocas medidas del bienestar que tanto dicen proteger, y donde los perros no crean que se encuentran castrados o separados por sexo, y donde se pelean, procrean cachorros, que más tarde ofrecen como perros de la calle en un interminable ciclo.

Y qué está ocurriendo, pues que les están fallando las existencias de los miles de galgos y perros de caza que dicen se abandonan anualmente para ofertar a los bien intencionados ciudadanos y tienen que buscar nuevos ejemplares a ser posible razas puras (que gustan más) en adopción, y nada mejor que acudir a las reservas y razas de los vitales perros de los rehaleros donde con una sola intervención, se abastecen de un gran número de canes, y así seguir explotando el tema en un círculo sin fin, barato y cómodo.

Buena forma de proceder, expropiando lo que no es tuyo. Son cuatro adoctrinados se creen que están por encima del bien y del mal, erigiéndose jueces por la permisividad política, el amedrentamiento social y la vista baja de los poderes y funcionarios del estado, primero arremeten contra minorías de las que evitan los líos y aunque profanen sus propiedades aguantan.

Vivimos en un estado que deja pocos recursos al inocente, sale más barato (de momento) tragar y dejar hacer, a muchos la justicia les sale gratis, tiran con pólvora ajena y por desgracia, convencen a las masas que cualquier interacción con animales es maltrato, por tanto, hay que prohibir la caza, la ganadería, la experimentación médica, los toros, la hípica, los zoos, los perros de trabajo, de pastor, de guarda, los herradores, guarnicioneros, peleteros, taxidermistas, zapateros y vayan sumando.

Estado sin garantías, radicales y fanáticos adoctrinados en una lucha de ideologías. Esto hoy, mañana veremos, de nosotros depende. “A qué les suena”.