El Salamanca, el Guijuelo y el Unionistas salvados 'virtualmente' del descenso

La RFEF ya tiene la hoja de ruta para hacer frente a la crisis provocada por el coronavirus en el fútbol modesto español –las competiciones no profesionales-. En este sentido, la RFEF ha decidido que tan solo se jugará por los ascensos: “Se desarrollaría un mecanismo express de ascensos mediante un sistema de Play Off a partido único, a ser posible con sistema de concentración, con el fin de garantizar, al menos, el mismo número de ascensos que estaba previsto en el inicio de la competición”. “En esta situación excepcional, no habría descensos en la presente temporada”, señala a renglón seguido. Este patrón se llevará a cabo desde la Segunda B hasta la División de Honor juvenil, pasando por la Tercera. De este modo, el Salamanca UDS, el Unionistas y el CD Guijuelo han logrado la salvación virtual, a expensas de que Rubiales escuche qué piensan de este formato las Territoriales.