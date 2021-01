Marcelino Maté, presidente de la Federación de Castilla y León de Fútbol (FCyLF), se muestra optimista de cara a que el fútbol base regrese aunque sea con dos semanas de retraso por las nuevas medidas de la Junta para frenar el coronavirus. La base estaba prevista que pudiera volver a los entrenamientos este viernes mientras que el inicio de las competiciones tenía marcadas las fechas de inicio entre el 7 y el 14 de febrero. Con las dos semanas al menos que no podrán entrenar la fecha de inicio de las ligas se va ya a finales de febrero. Más allá de ese límite Marcelino Maté considera complicado que se puedan poner en marcha los torneos de fútbol base este curso.

–Con las nuevas medidas de la Junta para combatir el coronavirus el fútbol base se tiene que retrasar al menos dos semanas más...

–Sí, estamos esperando la confirmación definitiva de la Junta de Castilla y León y que nos comuniquen de forma oficial el acuerdo que han alcanzado. Si solo fueran 15 días como se espera en un principio no nos supondría más problemas para que regrese el fútbol base y es que tendríamos todavía fechas para celebrar las competiciones como tenemos previsto.

–Si el periodo de medidas de la Junta se alarga más de dos semanas sí que habría más peligro de que no se pudiera jugar el fútbol base hasta el próximo curso...

–Si este periodo de limitaciones se extendiera más de 15 días, como está previsto, sería muy complicado que pudieran regresar las competiciones. El fútbol base tiene que estar ligado en el calendario con la actividad escolar. Empezar más tarde en el mes de marzo sería muy difícil ya que no habría fechas suficientes para poder configurar las Ligas. Si empezamos a finales de febrero, con un par de semanas de retraso, sí que podríamos asumirlo pero más tarde ya no estaría asegurado.

–¿Es optimista de cara al regreso del fútbol base?

–Yo siempre soy optimista por naturaleza pero hasta que no sepamos de forma oficial por parte de la Junta cómo estarán organizadas las medidas no podremos evaluar todo. Si no se pudiera competir en la base este curso sería muy duro. Un año sin jugar es mucho para un deportista. Si eso se produjera hay generaciones que se verían muy afectadas y es que en estas edades de formación una temporada sin jugar se nota mucho.

–La Federación de Castilla y León de Fútbol desde el inicio de la pandemia ha defendido un regreso a la competición compatible con las medidas de prevención y jugar siempre que sea de forma segura...

–Lo que defendemos es volver pero cumpliendo las medidas que marquen las autoridades sanitarias. E incluso si las indicaciones que nos den nos parecen insuficientes implantaríamos más para asegurar la salud de nuestros deportistas. Hay varios estudios que demuestran que el regreso a la actividad deportiva es segura y que el porcentaje de contagios en esta situación es del 1% por lo que el regreso del deporte es seguro.

–¿Qué medidas de prevención de contagios barajan en el regreso a la competición?

–El uso de la mascarilla en todo momento, menos en la actividad deportiva propiamente dicha, y la no utilización de los vestuarios. Además, hay otras que tenemos que estudiar en profundidad como la asistencia de público a los partidos de fútbol base ya que consideramos que es prescindible que los padres o familiares tengan que ver en directo los encuentros de los niños.