La RFEF anunció el lunes la composición de los grupos y subgrupos de la Segunda B y su inicio el 18 de octubre siempre que la situación de la pandemia lo permita, y a los clubes salmantinos no les ha cogido por sorpresa, confiando en que efectivamente salga a la luz el tan deseado protocolo y en esas fechas el balón comience a rodar. Tanto el Guijuelo, como el Unionistas y el Salamanca UDS recalcan que están llevando a cabo unas severas medidas de seguridad, test PCR incluidos, para intentar hacer frente al coronavirus, aunque también reconocen que por muy bien que lo hagan no están exentos de que haya contagios.

“Esperemos que ese día empiece todo si la pandemia no avanza más, de momento todo lo que ha ido diciendo la RFEF lo ha ido cumpliendo”, explica Natalia González, la directora general del Guijuelo. “Nosotros estamos cumpliendo a rajatabla un protocolo interno y a día de hoy todo está yendo a la perfección”. No hay que olvidar que en el Guijuelo llevan ya varios días trabajando y de momento no ha habido sustos.

En el Salamanca UDS han ido planificando todos los escenarios y Rafa Dueñas también es optimista: “Nuestros planes son que se juegue ese día. Llevamos varios aplazamientos pero nos hemos preparado para todo”.

El desembolso económico es importante, con partidas que hasta ahora no necesitaban los clubes, pero es algo imprescindible. “El PCR es mucho más fiable para empezar con garantías y un gran esfuerzo por parte del club. Estamos siguiendo una política de máximos porque lo más importante es la salud”, manifiesta el jefe de los servicios médicos del Unionistas, Javier González Robledo.

Natalia González reconoce que están teniendo que sacar dinero “de donde no lo hay. Hay subvenciones para el tema de geles y medidas sanitarias y siempre estamos atentos”. En el Salamanca UDS han optado por ‘reservar’ el dinero que hubiera ido destinado a “uno o dos jugadores” para tener bien cubierto el tema sanitarios: “Hicimos una valoración de gasto y veremos a ver qué pasa”, pero esto era lo más importante, dice Rafa Dueñas.

En los tres clubes no ocultan que la vida personal y familiar de los futbolistas y el resto del equipo es algo que no se puede controlar, a pesar de las continuas indicaciones al respecto. Pero también confían en que, si hay algún positivo, se pueda detectar a tiempo para que no afecte a todo el equipo.