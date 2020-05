La cruda vivencia del jugador del Aquimisa que es médico: "No podemos confiarnos, en el Hospital hemos visto cosas muy graves"

Ángel Hernández llegó a Salamanca hace unos meses para hacer la residencia de Cardiología en el Hospital Clínico. A pesar de haber dejado el baloncesto profesional para centrarse en la carrera, el Aquimisa Carbajosa y el jugador andaluz unieron sus caminos para una temporada que estaba siendo perfecta, a pesar de no poder estar a pleno rendimiento con el equipo de moda en la Liga EBA. Ahora, con el deporte parado, relata cómo están siendo estas semanas con el coronavirus y la satisfacción personal que siente al poder estar ayudando con su labor profesional.

–La llegada del coronavirus cortó la espectacular temporada que estaban realizando. ¿Podía esperarse algo así?

–Para nada, nos pilló a todos por sorpresa. A los sanitarios y a los que no lo son. Fuimos un poco por detrás. Si nos lo hubieran dicho hace dos meses lo que iba a pasar no nos lo hubiéramos creído.

–¿Cómo cayó en el equipo?

–Teníamos la sensación de que ya estábamos haciendo algo grande y nos quedamos con las ganas de cerrar el año y poder confirmar el ascenso. Después de 20 partidos estábamos invictos, algo que nadie había hecho desde hace mucho tiempo y queríamos dar la puntilla. Lo que hizo el Aquimisa era cuestión de mucho trabajo. Yo no pude por cuestión de horas, pero doy fe de que el equipo fue el que más se entrenó con diferencia, con sesiones de vídeo, de técnica individual... Detrás de las victorias hay mucho trabajo desde el verano, para elegir a los jugadores y hacer la planificación, y una química perfecta. Todo eso se ha visto reflejado después en la pista.

–Para usted sería una temporada rara al no poder estar en muchos partidos y entrenamientos.

–Por supuesto, estoy acostumbrado a dar el 100% en todo, y conociéndome, cuando en verano hablaba con Míchel Prado y Jesús García les decía: me conozco y voy a dar más de lo que debería. Quizá debería haberme quedado descansando después de las guardias y no dormir, porque me lo pedía el estar súper a gusto con el grupo, con el cuerpo técnico y la directiva. Estoy encantado con el año que hemos vivido y con el trato.

–Como médico, entenderá perfectamente que no se juegue más.

–Lo coherente desde el punto de vista sanitario es acabar la competición como estaba, y en unos meses volver a pensar en el deporte.

–Le ha tocado vivir toda esta crisis en el hospital, luchando día a día.

–Sinceramente, en este sentido me alegro de que si en algún momento había que vivir algo así fuera de este lado, porque puedo echar una mano y ser útil. No me quiero imaginar que hubiera pasado terminando la carrera y tener que estar en casa sin poder hacer nada.

–¿Le ha tocado estar cerca de enfermos con coronavirus?

–Por supuesto. Con la situación que tenemos era imposible no estar en contacto con pacientes positivos. En Cardiología no hemos tratado personas con solo esa dolencia, sino que además tenían cardiopatías. Hemos visto que gente que sufría del corazón, por el miedo, no acudían al hospital y cuando llegaban ya venían con una enfermedad muy avanzada. El coronavirus ha provocado efectos colaterales, no solo por la mortalidad directa sino también por el daño indirecto.

–¿Es optimista sobre que todo pueda ir a mejor?

–Lo soy, pero también le tengo muchísimo respeto al virus. Nos sorprendió a todos y no es momento de confiarnos. En su momento nos superó la situación y no podemos dar ningún paso en falso que diera lugar a otro repunte. En el hospital hemos visto cosas muy graves: gente falleciendo sola o jóvenes, que parecía que no iban a estar afectados, y se nos escapaban de las manos. Poco a poco ha ido mejorando el trabajo de todo el mundo, pero no podemos relajarnos.

–¿Los aplausos en los balcones saben igual que los que recibe en la cancha?

–Es muy emocionante, no tengo palabras para describir la sensación. Tengo la suerte de vivir en la puerta de Zamora y cuando salimos y vemos los balcones llenos de gente aplaudiendo te da fuerzas y me hace sentir que tengo suerte de ser uno de los que pueden ayudar en el hospital.