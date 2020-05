–Te diría que un 60% sí y un 40% no. No ha sido para tirar cohetes pero tampoco tan mala. En las últimas jornadas tuve 3-4 ocasiones claras para haber ganado partidos y mejorar los números y me queda ese mal sabor de boca. Mucha gente no sabía que he estado jugando con dolores en ambas rodillas y cuando estaba viendo la luz llegó el parón. He terminado con 5 goles en liga y otros 2 en la Copa Federación que no están mal para lo que he jugado, pero me hubiera gustado aprovechar esas ocasiones.