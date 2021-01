La ‘Carlos Gil Pérez’ recupera su actividad a lo grande

Después del parón provocado por el empeoramiento de la situación sanitaria, la pista cubierta ‘Carlos Gil Pérez’ recupera este fin de semana su actividad con la celebración de varios eventos con unas estrictas medidas de seguridad, y la participación de más de 500 atletas. Los Campeonatos de Castilla y León de pruebas combinadas (desde sub 16 a máster), 400 metros vallas (absoluto) y pruebas de anillo (absoluto, sub 23 y sub 20), y un control autonómico, incluido para las categorías menores, harán que la instalación de La Aldehuela vuelva a ser el centro de atención del atletismo regional con el objetivo de poder llevar a cabo todas las competiciones con la máxima normalidad posible, teniendo en cuenta que el próximo fin de semana llegará el plato fuerte de los Campeonatos de Castilla y León.

El programa se abrió este sábado a las 11:30 y terminará poco después de las 17:30 horas, mientras que mañana habrá competiciones desde las 11:00 a las 16:10, aproximadamente.

Numerosos serán los atletas salmantinos que estarán este sábado y domingo en la ‘Carlos Gil Pérez’ en busca de mínimas, con Lorena Martín, Alba Valverde, Juan Francisco Domínguez, Alejandro González, Roberto Ruiz o David Alejandro entre ellos, pero también muchos deportistas de Castilla y León no han querido desaprovechar la oportunidad de acudir a Salamanca y aquí estarán Mónica Borraz, Marta García, Diego Jiménez, Sergio Husillos o Sergio Juárez, entre otros muchos.

Junto a las labores de organización, será imprescindible la colaboración de los atletas para que todo transcurra con normalidad para evitar problemas.