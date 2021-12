La “autocrítica” de Kristian para que el Salamanca UDS salga del pozo

La transformación radical de Kristian Álvarez (1992; Zapotlanejo) —del banquillo a la titularidad indiscutible— se asentó bajo la clave de “la autocrítica”. “La ejercito mucho. Eso es lo que me ha hecho que ahora me sienta bien y la afición lo note partido a partido”, explica. Ahora, con su situación estabilizada el jugador azteca apela a “la autocrítica” en el grupo para cambiar la dinámica que ha hundido en los puestos de descenso a su equipo: “Soy una persona que me gusta platicar, me veis en cada entrenamiento o partido, y hago autocrítica. A veces mi malestar con el grupo es no darse cuenta de la situación o dejar pasar oportunidades; todos queremos jugar, y cuando te toca tienes que rendir y hacer las cosas bien, a nosotros nos toca dar herramientas al míster durante la semana para asegurarle que el examen lo vamos a superar. Por eso tengo malestar, porque noto que la gente más joven deja pasar las oportunidades, y no, tenemos que dar algo más porque con lo que estamos haciendo no nos vale. Creo que tenemos que enfocarnos y ser críticos como grupo, pensar en qué estamos dejando de hacer para que nos lleguen los resultados”, dice de una tacada el central que no estará en la Nueva Balastera de Palencia por sanción —cumple ciclo de amarillas—: “Me da rabia”, señala.

“Me da rabia... pero es parte del juego, son las reglas”, dice a renglón seguido. “Me da coraje no estar y ayudar cuando el equipo lo necesita. El equipo trata de hacer las cosas lo mejor posible, y cuando no llega cuesta mucho asimilarlo; sobre todo porque te exige un volver a empezar cuando crees que haces las cosas bien. Yo entreno para que todos demos el doble o el triple en cada partido, sabemos que con autocritica”, vuelve la palabra, “lo vamos a arreglar, porque dominamos partidos, pero nos hace falta lo más importante que es el gol; tenemos que ser fuertes para concretar las ocasiones que tengamos y, luego atrás, debemos de seguir mostrando esa seguridad y confianza. Aunque esta jornada no esté, sinceramente, veo el equipo muestra la cara de ganar, no somos un equipo con miedo y dudas, reflejamos salir a ganar, tenemos que saber cuál es el enemigo, concretar y ganar”, afirma.

Que el ‘mejor’ Kristian no ‘case’ con el ‘mejor’ Salamanca no le supone un “fastidio” al jugador: “Aquí el que manda es el equipo. Es verdad que estoy bien, y que se refleja el estado en el que estoy. Tengo tranquilidad y seguridad ahora mismo. Lo que sí me da es coraje porque podemos dar algo más y esos detalles marcan. Al final los números de cuando uno juega son el reflejo de cómo se encuentran a nivel personal, sé que hay gente que tiene la sensación de que pueden dar más. Yo sé que estoy bien y lo demuestro, grupalmente no nos ha alcanzado, tenemos que hacer las cosas mucho mejor. Hay compañeros que se han dado cuenta de lo que es el Salamanca: es un equipo diferente, te da un plus diferente, y lo están viviendo, al final no somos los peores del Grupo, estamos cerca de cambiar ese chip pero hay que hacerlo ya...”, espeta el central que tan solo está a poco más de dos partidos vista de sumar su mayor número de minutos jugados en una sola temporada con el escudo de la UDS sobre el pecho: suma 1.116 y hace dos cursos hizo 1.313.

La “autocrítica” que pide para su vestuario no entiende de salidas o llegadas durante el próximo mes de enero: “No es algo que a mí me corresponda. Solo soy un jugador, eso le toca al míster y a la directiva, ellos deciden lo que es bueno. Lo único que sé es que el equipo tiene nivel y que tiene que demostrar ya que lo tiene, y si viene alguien nuevo se tiene que exigir lo mismo. Creo que lo que nos toca a los jugadores es explotar la capacidad del grupo. Es el momento de hacerlo, es el momento de explotar como equipo de una vez”.