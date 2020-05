Esperanza Mendoza es una de las dos únicas mujeres que arbitra partidos de la ACB, pero en estas semanas es noticia por su labor en una residencia de ancianos cercana a Salamanca, donde se preocupa por hacer más llevadera la vida de los internos. Junto a ella está su pareja, el árbitro charro Saúl Pérez, que no dudó en ponerse manos a la otra ante la necesidad de ayuda.

–Lo primero, ¿cómo se encuentra?

–Estamos viviendo una situación muy complicada y no sabemos hasta cuándo. Es duro física y, sobre todo, mentalmente. El objetivo es que toda la gente que tenemos en la residencia esté lo mejor posible, porque están encerrados por su propia seguridad. Viven situaciones que no se encuentran en la normalidad y no entienden bien lo que pasa, aunque lo vean en la tele.

–En sus redes sociales explicaba que desde pequeña ha tenido la vocación de ayudar y ahora tiene la oportunidad de demostrarlo.

–Desde joven me ha gustado participar en eventos sociales, pero nunca había vivido algo así, creo que como nadie. Por un lado me refuerza mucho y me aporta cosas, pero por otro es muy duro. Mi vida ha cambiado mucho: he pasado de estar siempre viajando y arbitrando a un ritmo casa-residencia residencia-casa y sin apenas trato con otras personas, me ha tocado adaptarme.

–De vez en cuando, escribe cosas que va viviendo en la residencia.

–Lo hago de vez en cuando porque me gusta compartir la realidad. El otro día publiqué un tuit con la carta que un residente había puesto en la puerta de su habitación, y que te da fuerzas para seguir día a día.

–¿Cuál es su principal función con los ancianos?

–Estar con ellos, darles de comer, asearles, hacerles compañía, estar con el médico en las visitas, y animarles y hablar con ellos.

–Imagino que el componente humano será clave en estos momentos.

–Sobre todo con los que son más conscientes de lo que está pasando porque echan mucho de menos a los familiares.

–Pasando a lo deportivo, imagino que estará muy satisfecha con su temporada.

–Creo que estaba siendo muy buena. Cuando pasó todo venía de pitar un partido de Euroliga femenina en Turquía y tenía la ilusión de poder estar en la Final Four.

–La intención de la ACB es terminar la temporada con una fase final. ¿Le gustaría estar allí arbitrando?

–La ACB quiere hacer lo que sea mejor para todos y si se juega será con total seguridad. Claro que me gustaría estar allí. Sería una manera de recuperar un poco la vida normal y el baloncesto, que es mi trabajo.