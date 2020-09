La Junta de Castilla y León respetará el aforo que marquen las federaciones nacionales en las competiciones federadas no profesionales “si no se salen de lo seguro”, según explicó a este diario María Perrino, directora general de Deportes de la Junta de Castilla y León.

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ya ha presentado el protocolo sanitario para las competiciones federadas no profesionales (Segunda B, Tercera, Liga Femenina, LEB Plata...) pero deja en manos de las comunidades la última palabra en materia de asistencia de público a los partidos y de las pruebas COVID19 que se tengan que realizar. No obstante, el CSD recomienda un máximo de 1.000 espectadores en recintos abiertos y 500 en cerrados y una prueba COVID19 al empezar la pretemporada o 72 horas antes de la competición.

“El protocolo dice que son competencias de las comunidades determinar el público pero lo que buscamos es que las federaciones nacionales, que son las que organizan las competiciones, marquen el aforo en los encuentros y en Castilla y León intentaremos respetar esa línea homogénea que marquen las federaciones”, explicó la salmantina María Perrino, la misma que matizó que la Junta quiere ser ‘sensible’ con la situación de los clubes. “Queremos tener sensibilidad en el tema del público en los eventos deportivos ya que hay que buscar el equilibrio entre la salud y las taquillas y las campañas de abonados de los clubes”, adelantó Perrino, que añadió que respetarán la decisión de las federaciones nacionales sobre el público exceptuando si “se salen de lo seguro”.

Ahora, en Castilla y León la normativa vigente sobre el aforo es el Plan de Medidas de Prevención del 20 de agosto y especifica que “podrá asistir público siempre que no se supere el 50% del aforo permitido. Este límite debe cumplirse de manera homogénea para todo el recinto o espacio, sin que pueda sobrepasarse en ninguna zona o sala. En el caso de que no cuenten con butacas preasignadas, podrá asistir público siempre que éste permanezca sentado y que no se supere el 50% del aforo permitido”. “En Castilla y León apostamos más por porcentaje de aforo que marcar una cifra máxima que puede ser muy diferente en un recinto con poca capacidad o con mucha”, detalló María Perrino. Habrá que ver qué criterios marcan las federaciones nacionales pero la Junta considera a día de hoy seguro el 50% de aforo en los recintos abiertos y cerrados.