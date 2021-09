La ‘abuela’ del Unionistas relata su afición por el fútbol desde que iba a El Calvario

Purificación Lahera tiene 87 años y si hay algo que le gusta en esta vida es el fútbol. El domingo, junto a su hijo José González y su nieta María Martín González, se personó en el Reina Sofía y es que tenía que ver ella en directo al Unionistas, club al que sigue con pasión como homenaje a la Unión Deportiva Salamanca, equipo que le marcó desde su infancia.

“Era muy pequeña cuando iba al Calvario a ver a la UDS y es que mi padre trabajaba en las taquillas”, recuerda Purificación Lahera mientras que pasea por la calle con su hijo José González. Esta aficionada que ‘debutó’ en el Calvario después pasó grandes años en el estadio Helmántico con la UDS y ahora sigue con su tradición con un apoyo total al Unionistas.

“Me gusta mucho el deporte y en especial el fútbol”, insiste mientras que deja claro que en la medida de sus posibilidades anima. “Ya soy mayor pero sí que apoyo a los jugadores y soy muy activa en la grada”, añade. Purificación Lahera admite también que otras de sus pasiones son las ‘muchachas’ del Perfumerías Avenida, a las que va ver siempre que puede o la pueden llevar.

Su hijo José González Lahera, que trabaja en Tarrasa (Barcelona), es el encargado de llevarla al campo. “Por trabajo no estoy mucho en Salamanca pero siempre que vengo intento que pueda ir al campo. Le encanta el fútbol y además cuando va al campo no para de animar, de enfadarse con el árbitro o les da indicaciones a los jugadores de su equipo cuando no pasan bien el balón o cometen algún error. Lo vive mucho”, explica su hijo.

El domingo tras ver el debut con toda la grada disponible del Unionistas en el Reina Sofía llegó a casa y tenía claro que el siguiente partido era el de la selección española. “Vive sola y es que de momento se apaña. Mis hermanas la visitan cada día y siempre que van a casa está viendo algo de deporte en la televisión. Le gusta también el tenis, el atletismo...”, describe José González. En calle Papín siempre hay un televisor encendido emitiendo deporte y es el de Purificación Lahera.

El Unionistas cuenta con esta socia desde hace tres temporadas. “Yo al vivir fuera al principio no entendía muy bien qué estaba pasando cuando desapareció la UDS pero nuestra opción fue el Unionistas. Al ver que mi madre seguía con tanta pasión el deporte le hice socia y está encantada”, argumenta José.

Pase lo que pase hoy en la calle Papín habrá una aficionada al deporte disfrutando viendo cualquier evento deportivo televisado.