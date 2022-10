Justo punto para el CD Guijuelo en el Vero Boquete (0-0)

El CD Guijuelo sumó su 14º punto de la temporada con tan solo 6 choques disputados, tras empatar 0-0 en el Vero Boquete de San Lázaro ante la SD Compostela. El conjunto de Mario Sánchez tiró de su versión más pragmática para lograr su segundo empate del curso (los otros 4 choques los cuenta por victorias) y alcanzar ya la cifra de 540 minutos sin encajar un tanto.

El CD Guijuelo aguantó media hora inicial de arrebato del conjunto gallego bien plantado en la frontal del área, con Aizpiri situado entre los centrales de manera constante. Pese a la insistencia gallega, lo cierto es que Johan no sufrió demasiado. Más que dominio contundente local, lo que parecía un plan prestablecido por Mario Sánchez: ceder el balón al rival y esperar a que se alcanzar la media hora de juego para empezar a buscar la portería del Pato Guillén, al que inquietó con un centro-chut de Coque que no fue capaz de atrapar y que entregó a Álex Lorenzo sin solución de continuidad. El extremo chacinero, que no esperaba el fallo, remató como buenamente pudo, casi sin ángulo, y estrelló el regalo en el lateral de la red. Al filo del descanso Quintana mandó el segundo aviso chacinero con un remate de cabeza, con colocación, pero sin potencia, a la salida de un córner.

La segunda mitad arrancó con el Guijuelo insistiendo otra vez sobre la meta de Guillén: un centro de Toti con la pierna izquierda, tras zafarse de su rival con habilidad, lo remató al lateral de la red Montero en el que fue el penúltimo intento chacinero serio por hacer gol. El último llegaría tras agitar el árbol Mario Sánchez y exponerse más con los cambios (Aizpiri pasó a ser central y no pivote): en una buena trenza organizada por Willy, el centrocampista logró abrirse hueco y montar una contra inverosímil que acabó con el leonés de extremo zuro, poniendo en bandeja el tanto del triunfo a Mano Tata. El delantero remató sin fe y su disparo se marchó demasiado escorado sobre la meta de Guilllén. Entre media de una y otra acción, Johan Guzmán también apareció para afianzarse como Zamora de la Segunda Federación: sacó una mano cambiada espectacular para repeler el difícil remate de Darío que buscaba colarse junto al larguero.

No hubo más y el choque acabó en tablas (0-0, el segundo de la temporada), lo que hace que el conjunto de Mario Sánchez ceda el liderato del Grupo I de la Segunda Federación, pero que siga como invicto (el único conjunto de la Liga en tener aún esa condición junto con el Arenteiro) y en puestos de playoff.