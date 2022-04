Julio Cendal: “El Real Madrid es el club que más gasta en seguridad y la valora”

El salmantino Julio Cendal ha sido jefe de seguridad del Real Madrid durante 24 años y hoy, después de su jubilación, visita Salamanca para asistir a un homenaje que le rinden los colegios mayores de la Universidad de Salamanca San Bartolomé, Oviedo y Fray Luis de León. A partir de las 19.00 horas el periodista Roberto Gómez conducirá este acto tributo en el Salón de Pinturas del Colegio Arzobispo Fonseca. La entrada es gratuita.

–Regresa a Salamanca para ser homenajeado tras su jubilación...

–Estar en un club como el Madrid tiene estas cosas, que cuando te jubilas haya muchos actos. He seleccionado solo algunos pero en Salamanca no podía faltar. Vengo mucho a Salamanca. Estuve unos días en Semana Santa y tengo muchos amigos aquí. Mis padres están enterrados en Aldeanueva de Figueroa, donde yo nací. Mi madre era maestra en el pueblo y nos llegaba LA GACETA y aquello lo recuerdo con mucho cariño. Desgraciadamente falleció cuando yo tenía 15 años y mi vida cambió.

–Jefe de seguridad del Real Madrid con cinco presidentes...

–Sí, entré con Lorenzo Sanz en 1998. Creía que cuando había cambio de presidente que mi cargo también podía cambiar, pero no fue así y he seguido hasta ahora que me he jubilado.

–¿Cuáles eran sus funciones?

–Seguridad total. Desde el primer equipo, pero no solo de fútbol sino de todo. También el baloncesto y la ciudad deportiva, que eso es otro mundo. Y los viajes, que son importantísimos para que no hubiera sorpresas.

–¿Cómo era la planificación de los viajes del Real Madrid?

–Se hace una visita de preinspección en especial a destinos en el extranjero como Japón, China o EEUU. Hay que estar siempre por delante para analizar todo. Si no preparas una llegada al aeropuerto que sea, es muy difícil salir de allí sin problemas.

–Además, en las últimas dos décadas el Madrid ha tenido estrellas que eran ídolos de masas...

–Sí, la época que me ha tocado vivir no creo que se repita. Lo de los galácticos era una auténtica locura. Yo estaba para servir al club y a los jugadores, que son los que mueven todo. Cuando hablas con ellos y les dices todo lo que ganan, te contestan que reciben ese dinero pero que lo generan. Y es verdad. Teníamos que trabajar para no tuvieran problemas pese a su popularidad, que muchas veces es complicada.

–Y cada entrenador tendría sus manías en los detalles de los viajes...

–Cada maestrillo tiene su librillo, pero yo al haber estado en la Policía Nacional sabía qué puertas había que tocar para que todo saliera bien y darles lo que pedían. Guardo muy buen recuerdo de mi paisano Vicente del Bosque y de Mourinho. A la gente le sorprende cuando digo lo de Mourinho, pero es que en el cara a cara es un fenómeno y muy buen amigo.

–Los viajes a Barcelona al Camp Nou...

–Mi relación fue muy buena con el Barcelona y con su gente de seguridad. En Barcelona te daban todo. En el aeropuerto entrábamos por una terminal privada vallada para que nuestros aficionados nos vieran y el hotel me encargaba de que estuviera blindado. Nunca hubo ningún problema, más allá de alguna pedrada al autobús, pero es que eso es el tonto de turno que te puede pasar en cualquier sitio. Hay campos más complicados que el Camp Noy. En Valencia y en Sevilla, por ejemplo. Los del Valencia no nos quieren. Desde lo de Mijatovic no se les ha pasado el enfado. En Sevilla, con el Betis no hay problema, pero con los del Sevilla sí que había más movimiento. La seguridad del Sevilla siempre nos ayudaba mucho, pero la masa del club no nos quería. Al Madrid le quiere mucha gente, pero también tiene muchos enemigos. Después vas a sitios y ves unas cosas... En Japón se me partía el corazón ver a 3.000 personas en la puerta del hotel que no se movían ni por la noche.

–Hay un antes y un después con la salida de los ultras del Bernabéu en cuanto a seguridad...

–El club expulsó a los violentos. El individuo puede ser buena gente, pero la masa mata. Tienes que controlar a los individuos para poder controlar a la masa. Ahora está todo controlado, aunque eso no quita que mañana pueda suceder algo. Ahora con la grada de animación está todo más tranquilo. Entran con huella dactilar y se sabe quién está. Ha cambiado mucho la seguridad en el fútbol en los últimos años y la Liga ha hecho mucho para conseguirlo. Los ultras antes tenían mucho poder en los clubes.

–En su etapa como jefe de seguridad también le ha tocado lidiar con la construcción de un nuevo estadio...

–En la obra del estadio había 1.000 personas trabajando todos los días. Hubo que hacer un departamento de seguridad solo para la obra y para todos los trabajadores. Por el control sanitario y demás. Ha sido mucho trabajo.

–Y también tuvo que coordinar con el coronavirus...

–Sí, pero nos fuimos a la ciudad deportiva y al estar el campo dentro, todo estaba más hermético y era más fácil.

–Hablando también de lo deportivo, ¿remonta el Real Madrid al City?

–La virgen se va a cansar de aparecer. Hay que espabilar. Es increíble lo de este club. Un grandísimo equipo como el City te mete cuatro goles, pero el Madrid jugando mal les hace tres. Lo del ADN es verdad.

–¿Es un club diferente?

–Sí. No tengo que hacer la pelota ya a nadie, pero es que el presidente es único y diferente. Está encima de la pirámide y después todo el mundo tiene que ser bueno. Te dan todo lo que necesites, pero no puedes fallar.

–Y cuando le dicen que el Real Madrid tiene que jugar en Copa del Rey en Las Pistas ante el Unionistas...

–Me hizo ilusión por ser Salamanca. Vine, tuvimos reuniones y al principio no lo veíamos. Después nos explicaron sus motivos y hay que entender al club rival. De primeras, decía pero si está el Helmántico con casi 20.000 espectadores, pero después nos dieron sus razones y había que entender su postura. Fue chocante, pero después salió todo muy bien y no hubo ningún problema.

–Antes, con la UDS en Primera sí que le tocó venir con el Madrid...

–Sí, hay un viaje en el antiguo Gran Hotel que salió la cosa regular. Nos comió el público. Mira que lo advertí. Había muchísima gente. Era para un partido de Liga. Si no recuerdo mal he organizado 870 viajes del Real Madrid y alguno te tiene que salir regular. Es por estadística.

–¿Qué jugadores generaban más trabajo en cuanto a seguridad?

–Cristiano y Beckham. Esa época fue muy bonita e inolvidable. Cristiano es que para mi es algo por encima del resto.

–El desalojo por amenaza de bomba de ETA en el Madrid-Real Sociedad es uno de sus días más comprometidos en el club...

–Siempre ha habido amenazas. Te llegan muchas, pero hay unos protocolos para ver cuáles son verdad. Ese día lo era. Tenía miedo de que un coche explotara al salir, pero no fue así. Fue una evacuación en la que no hubo ningún muerto y es que en ese tipo de situaciones dejas una puerta sin abrir y llega una avalancha... Fueron momentos muy duros. Estaban los ultras por aquel momento y pensé como suene un petardo... El pánico mata a gente.

–¿La seguridad es una prioridad en los clubes?

–Yo entré después de lo de la portería del Borussia y la evolución ha sido enorme. El Real Madrid es el club que más gasta en seguridad y la valora. La seguridad no produce y el markting sí trae dinero, pero es que la seguridad te ahorra mucho dinero. Cuando empecé en un partido normal en el Santiago Bernabéu había 200 personas de seguridad privada y ahora hay unos 1.400.