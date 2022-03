Joseba Larrañaga: “El Avenida lleva años siendo referente y no tiene el foco del fútbol femenino”

Los periodistas Joseba Larrañaga y José Luis Pérez Lamadrid participan este jueves, de la mano de la Fundación COPE, en la Semana de Formación que el Colegio San Agustín organiza para sus alumnos. Larrañaga, uno de los referentes de la radio deportiva en COPE, reivindica el papel del baloncesto y balonmano femenino como referentes durante años que, pese a sus éxitos, no tienen el tirón actual del fútbol femenino.

–¿Qué quieren transmitir a los alumnos del colegio San Agustín en esta actividad?

–José Luis Pérez y yo queremos hablarles de la profesión periodística e intentar mostrarles la importancia que tiene. El periodista siempre ha tenido una especie de mala fama. Cuando le dije a mi madre que iba a ser periodista, me dijo que si no podía estudiar otra cosa. Me explicaba que los periodistas solo tomaban café y fumaban. Queremos animarles a estudiar periodismo, aunque también les diremos los sacrificios que hay que hacer en esta profesión.

–En las facultades de periodismo se sueña mucho con ser corresponsal de guerra o periodista deportivo...

–Sí. En el caso del periodismo deportivo, ya desde pequeños tenemos esa pasión por el deporte, a la que después se le suma querer ser periodista. Yo empecé en informativos y después llegó el salto al deporte, que es lo que quería hacer.

–En el periodismo deportivo también hay fuego cruzado...

–Totalmente. El corresponsal de guerra tiene un ejercicio periodístico vital y trascendental. No me ha llamado nunca esa rama del periodismo y es que me parece muy duro. No sabría por dónde empezar. En el periodismo deportivo hay fuego cruzado y de todos los tipos. Con los clubes, entre medios, entre compañeros... Hay demasiados frentes abiertos.

–Cada vez es más complicado entrevistar a los protagonistas del deporte...

–La fórmula de la radio nocturna ha cambiado hacia tertulias, debido a que no tenemos facilidad para hablar con los protagonistas. Hay muchos obstáculos.

–Los jóvenes se encuentran ahora con los medios de comunicación tradicionales y las plataformas de las redes sociales...

–Son dos cosas totalmente diferentes. Yo participo en una charla en twitch con Javier Ares. Es una hora en la que hablamos varios de todo, no solo de deporte. El otro día empezamos a hablar y nos centramos en la gala de los Oscars y la polémica de Will Smith. Eso es más entretenimiento. Los medios tradicionales requieren de un rigor. Son dos conceptos complementarios, pero no son lo mismo.

–Hay que educar a las nuevas generaciones en el consumo de los medios de comunicación...

–Hay que acercarles a los niños el consumo de los medios de comunicación. En casa tengo el ejemplo de mi hijo de 9 años que se centra en redes sociales, vídeos y demás. Hay que enseñarles que los medios ofrecen un contenido más profundo y más preparado.

–¿Cuál es el papel del periodismo deportivo en el auge del deporte femenino?

–En el deporte femenino queda mucho por recorrer. Parto de la base de que no hay que compararlo con el masculino, ya que las cualidades físicas son distintas. Se están dando pasos importantísimos, pero veo que el fútbol, que ha sido de los últimos deportes en llegar al ámbito femenino, es el que más foco tiene. Por ejemplo, el baloncesto femenino y el Avenida. Llevan años siendo referentes en España y a nivel internacional y no tienen tanta trascendencia como ahora el fútbol femenino. Sucede lo mismo con el balonmano. En femenino se han conseguido grandes éxitos y no tienen el tirón de ahora del fútbol.