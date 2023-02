José Manuel Abascal: “Si Mario sigue su progresión vais a tener en Salamanca un atleta de primer nivel mundial”

José Manuel Abascal (Alceda, Cantabria, 17 de marzo de 1958) es toda una leyenda del atletismo español gracias a sus medallas en los 1.500 metros en Juegos Olímpicos (en Los Ángeles 84 fue bronce por detrás de Sebastian Coe y Steve Cram), Campeonatos del Mundo y de Europa. Y el pasado sábado vio a través de la televisión como cuarenta años después se quedaba sin el récord nacional en la milla bajo techo, puesto que se lo arrebató Mario García Romo con sus 3:51.79 en los Millrose Games en Nueva York. El genial atleta cántabro no duda en alabar las virtudes de otro ‘millero’ como él y le augura un gran porvenir en los próximos años.

No dudó en felicitar a Mario García Romo en las redes sociales al poco tiempo de haberle quitado el récord.

—No es para menos. Siempre he dicho que los récords están para batirlos y además tuve la suerte de ver la carrera por televisión en directo. Salió con unas ganas terribles de batir el récord y así es como se intenta y se consigue. Lo hizo muy bien y le felicité después, es ley de vida. En el deporte en general, y en el atletismo en particular, siempre que alguien hace una buena marca o bate un récord hay que felicitarle porque hay un tremendo sacrificio, esfuerzo y dedicación detrás de cada zancada.

Hacía ya cuarenta años desde que usted corrió la milla bajo techo en 3:52.56. ¿Se esperaba que aguantara tanto su marca?

—La conseguí en New Jersey, en mis giras por Estados Unidos que duraban mes o mes y medio. También en Indianápolis corrí el primer Mundial en pista cubierta de la historia, en 1987. Corrí bastante por allí y excepto esa prueba, todas fueron en pistas de madera, ya casi desaparecidas, y ahora es por el tartán, que se corre más rápido y mejor. Tengo muy buenos recuerdos de aquellas luchas, como los tres campeonatos norteamericanos en el Madison Square Garden. Y tantas millas, como aquella en la que hice el 3:52.56, con récord del mundo como ahora casi en la que corrió Mario, que me ha mejorado por 77 centésimas. La milla allí está muy bien valorada, más que el 1.500, y con Mario vuelve a haber un español en primera línea. Yo formaba parte de la elite y me invitaban siempre y ahí quedó esa marca, de la que casi nunca se había hablado hasta que ahora la ha batido él. Lo intentó Olmedo (Manuel), pero nada. Y ahora pensaba que tanto Mario como Katir podían batirlo y él ha sido el primero. Tenemos a dos atletas en la elite mundial.

¿Qué opina de Mario?

—Quiero decir que le veo muchos paralelismos conmigo. Fue cuarto en el Mundial yo en el primero, en Helsinki, fui quinto, que ya era un éxito grande. Y gané el bronce en el Europeo al aire libre como él... Le auguro un gran porvenir y le diría que siga dejándose la piel como hasta ahora. Que siga mi camino y me supere y que ojalá llegue a lo más alto.

Veo que el respeto y la admiración es mutua, porque él le tiene entre sus grandes referentes y siempre ha dicho que desde pequeño veía carreras históricas.

—Se le ve un chaval humilde, muy trabajador y con las ideas claras. Y muy valiente, no hay más que ver cómo se lanzó el otro día, aunque luego lo pago un poco. En otra carrera dosificando un poco o metiéndose atrás podía haber acabado más rápido, con una mejor marca. Pero veo que es de esos atletas que se lanzan, que tiran a muerte, como hacía yo hasta que me caía de espaldas. Veo que tiene muchas cosas que hacía yo y sigue un cierto paralelismo. En el Europeo de Atenas 82 logré la primera medalla española en el 1.500 con el bronce, fui un pionero. Como la primera medalla olímpica en pista (Jordi Llopart la había logrado en Moscú 1980 en marcha) con el bronce en los Juegos de Los Ángeles 1984. La de París se puede esperar y le quiero animar. La diferencia entre ser un atleta bueno o uno óptimo está en sumar un pequeño esfuerzo más. Enseguida se ve a las personas, y aunque no le conozco personalmente, por televisión y en las redes sociales se ve que es un hombre muy humilde. Podemos esperar mucho de él.

¿Qué cualidades le ve como atleta?

—Todavía tiene 23 años, va a mejorar muchísimo, tanto técnica como tácticamente, aunque lee bastante bien las carreras. Es todavía un chaval, no ha alcanzado la madurez deportiva. En 1982 cuando logré la medalla en el Europeo yo tenía 24 años y él va un poco por detrás. Tiene que sacar todavía mucho rendimiento y si sigue su progresión, con 24-25 años vais a tener en Salamanca un atleta de primera línea mundial. Me ha sorprendido su evolución: hace dos años nadie le conocía y ahora se ha colocado con una marca de 3:30 en el 1.500, baqueteándose en finales mundiales y europeas en las que hay mucho nivel. Si está bien llevado y sigue trabajando con sencillez y luchando, le auguro un gran porvenir para él y para el atletismo español.