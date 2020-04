José Ignacio Aizpurúa: "Salamanca mínimo debería estar en Segunda"

José Ignacio Aizpurúa Alzaga (Irún, 49 años) fue portero de la Unión Deportiva Salamanca durante ocho temporadas, comprendidas entre mediados del los 90 y principios de los años 2000. El meta tiene muy buen recuerdo de su paso por la capital salmantina e insiste en que lo ideal sería que la ciudad recuperara su sitio en el fútbol y como mínimo estuviera en Segunda.

–¿Qué recuerdo tiene Aizpurúa del Helmántico y de la Unión Deportiva Salamanca?

–Fueron ocho temporadas inolvidables. Yo venía del Real Unión de Irún, otro equipo histórico, de Segunda División B y llegué al Salamanca y esa campaña ascendimos a Primera. Fue espectacular pasar en un año del fútbol amateur de Segunda B a Primera División.

–¿Qué primer recuerdo tiene del estadio Helmántico?

–Ese verano cuando llegué la primera vez que pisé el césped del estadio Helmántico fue para la típica sesión de fotos de inicio de temporada y en especial para los que éramos nuevos. Lo que más me llamó la atención fueron esas porterías que había entonces que tenían ese arco por detrás del poste. En aquella época las portería tenían sus peculiaridades y no es como ahora que tienen la red estirada y son muy parecidas. En aquel tiempo ese arco que había por detrás de los postes eran muy característicos en el Helmántico.

–¿Qué partidos recuerda especialmente en el estadio Helmántico?

–Muchos, algunos jugando y otros en el banquillo. Con Lillo hacíamos un fútbol muy atractivo pese a ser un recién ascendido. En Segunda además acompañaban los resultados y en Primera hicimos también un buen fútbol pero era más difícil conseguir buenos resultados. Era un equipo que llamaba la atención. Después con Goiko de entrenador recuerdo uno ante el Mallorca que teníamos que ganar sí o sí para el ascenso. Comenzamos perdiendo 0-1 y acabamos remontando y fue clave para luego ascender en Vitoria. Después, evidentemente aquellos partidos contra el Atlético de Madrid o Barcelona que al estar en Primera y ser de los grandes tuvieron mucha más repercusión en la prensa nacional.

–Hubo temporadas con muchos minutos o tras con menos para Aizpurúa...

–Sí, antes lo de cambiar de portero era más raro. El que empezaba la temporada solía acabarla si no pasaba nada extraño. Tuve una gran competencia con grandes porteros como Stelea o Roberto Olabe pero eso era positivo ya que ese competir por un puesto hacía mejor al equipo. Yo intenté con mi trabajo aportar siempre mi granito de arena.

–¿Ha vuelto al Helmántico recientemente?

–Por desgracia hace tiempo que no voy. Ahora estoy de analista en el Levante y entonces en labores de secretaría técnica veo mucho fútbol de Primera y Segunda pero por desgracia en el Helmántico todavía no hay. Hace poco me acordé cuando vi la eliminatoria por la televisión entre el Unionistas y el Real Madrid en Las Pistas. Viendo el partido recordaba los entrenamientos allí y es que al principio entrenábamos allí hasta que se hizo el otro campo anexo. Recuerdo que compartíamos con los atletas las instalaciones y a veces había unos grande boquetes en el césped por lo del lanzamiento de peso y demás, pero lo llevábamos bien y convivíamos sin mucho problema.

–¿A qué se dedica ahora?

–Soy analista en el cuerpo técnico de Paco López en el Levante desde hace dos años y medio. Analizo rivales y veo fútbol en labores de secretaría técnica.

–¿Dónde le sorprendió toda esta crisis del coronavirus?

–En Valencia. Cuando se decretó el club nos dijo que nos quedáramos y así reducíamos el riesgo de contagio durante los viajes.

–¿Cómo ve el panorama actual del fútbol salmantino?

–Mínimo debería estar en Segunda y es que es una ciudad que es preciosa y además para las aficiones visitantes tiene que mucho que ofrecer para ir un fin de semana a hacer turismo y después a ver el fútbol de tu equipo. En ese sentido es interesante.