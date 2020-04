Isma Urzaiz: “Casi 25 años después todavía me paran por la calle por lo de Albacete”

Isma Urzaiz es uno de esos delanteros que forman parte del imaginario de cualquier aficionado al fútbol en España. Antes de labrarse ese legendario paso por el Athletic de Bilbao estuvo en la Unión Deportiva Salamanca en la temporada 1994-1995 y marcó dos goles en el Carlos Belmonte ante el Albacete firmando un ascenso a Primera para el recuerdo. Urzaiz reconoce que no fue un año especialmente productivo en cuanto a minutos y goles en el Helmántico pero que sí que le sirvió para su carrera deportiva.

–El paso de Urzaiz por la UDS y por el Helmántico fue corto pero intenso...

–Sí, fue muy poco tiempo pero muy bueno para el club. Venían de ascender de Segunda B a Segunda y se consiguió otro ascenso a Primera algo que llevaba mucho tiempo la gente de Salamanca esperando volver a vivir. No había tenido mucho protagonismo durante la temporada pero me tocó ser protagonista en el partido del ascenso en Albacete.

–Su primer recuerdo en el estadio Helmántico...

–Fue con el Real Madrid Castilla unos cuatro años antes y marqué dos goles. Siempre ha sido muy especial ese estadio para mi. De los estadios te acuerdas cómo son pero en especial por cómo se vive allí el fútbol y en Salamanca se vivía de una forma muy intensa.

–Y su relación con la grada...

–Cuando llegué había cierta expectación por haber estado en la cantera del Real Madrid pero no jugaba mucho. A pesar de no tener muchos minutos yo notaba el cariño de la gente y es que cada vez que salía notaba algo especial por parte de la afición.

–Pero solo fue un año...

–Sí, después por diferentes motivos me fui pero después el club se estabilizó durante unos años en Primera y es que tenían esa estabilidad financiera en aquella época.

–Un partido que recuerde con especial cariño en el Helmántico...

–Uno contra el Bilbao Athletic en Segunda. Salí de inicio y lo hice bien con dos asistencias a compañeros. Mostré las cosas que podía aportar y que yo era capaz de hacer. Encima aquello me salió ante un rival que años más tarde sería mi casa.

–Llega la machada del 0-5 en el Carlos Belmonte y hace dos goles...

–Lo de Albacete nadie se lo esperaba. Con un 0-2 en la ida en casa ante un equipo de Primera nadie creía que podíamos darle la vuelta a ese resultado en la vuelta en Albacete. En la primera parte ya notamos que ellos no estaban bien y tenían el típico día que no les salían las cosas. Con el 0-1 empezamos a tener esperanzas y es que te vas acercando y cuando marcamos el empate ya en el último suspiro y nos fuimos a la prórroga ya se veía que nosotros estábamos convencidos de que lo íbamos a conseguir y a ellos se les venía el mundo encima.

–Aquello es estar en la historia de la UDS para siempre...

–Sí, la gente en Salamanca se acuerda de muchas temporadas pero la de los ascensos con especial cariño y la de aquel ascenso por cómo se consiguió fue muy especial. Hasta ahora, casi 25 años después, me para la gente y me lo recuerda. Hace relativamente poco me pararon y me dijeron lo que disfrutaron con aquel partido en Albacete.

–¿A qué se dedica ahora Isma Urzaiz?

–Pues soy embajador de la Liga y tengo una agencia de representación de jugadores jóvenes aquí en Bilbao. Sigo viviendo el fútbol pero desde otro punto de vista.

–¿Cómo está viviendo el confinamiento?

–Con mucha paciencia. Lo primero es la salud y por desgracia a muchas familias les ha tocado vivir esto muy de cerca y perder a seres queridos. Mi familia y yo estamos bien. Y hay que estar agradecidos con los millones de personas que están en primera línea contra el coronavirus.

–¿Y regresará el fútbol?

–El fútbol con todo esto pasa a un segundo plano. Lo primero es lo primero y cuando todo esto pase habrá que ver si el fútbol supone un riesgo o es un agitador de posibles contagios. En Primera y en Segunda, al menos, se intentará terminar la temporada pero será de otra manera y es que el coronavirus y sus consecuencias van a cambiar muchas cosas en el mundo del fútbol.