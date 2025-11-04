Intenso fin de semana para el equipo HyD Ciudad de Salamanca en el País Vasco y Alicante El equipo charro demostró su versatilidad en pruebas de ciclocross y también en el velódromo alicantino

El HyD Ciudad de Salamanca completó un nuevo fin de semana demostrando su versatilidad al plantar cara a las pruebas de ciclocross en el País Vasco y también en el velódromo alicantino.

El Amurrioko Ziklo-Krossa dio el pistoletazo de salida para las integrantes del equipo charro, que completaron una sólida actuación con la cadete Sandra García concluyendo en el puesto 33, la júnior Vega Albares firmó un decimocuarto puesto, Paula Rincón, también júnior, acabó en la 19ª plaza y la júnior Carla Domínguez fue 30ª, afrontando todas ellas un circuito técnico y exigente.

Ya en la jornada dominical, se celebró el XXXII Ciclocross Internancional de Karrrantza, donde el equipo salmantino volvió a estar presente con Sandra García, quién cruzó por línea de meta como 29ª clasificada, Vega Albares fue decimoquinta, Paula Rincón acabó en el puesto 21 y Carla Domínguez finalizó en la 26ª posición.

Por último, también el domingo, en el Trofeo de pista San Vicente Cree en Ti, las corredoras demostraron un gran rendimiento en las pruebas de ómnium. Luna Ávila finalizó la octava plaza, tras ser 4ª en puntuación, 9ª en eliminación, 11ª en tempo y 5ª en scratch. Mientras que Vega García fue décima en ómnium con parciales de 10ª en puntuación, 8ª en eliminación, 9ª en tempo y 9ª en scratch.