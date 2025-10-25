Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Los jugadores del FS Salamanca y el Laviana se saludan al acabar el choque.

Histórica goleada del FS Salamanca

El conjunto de La Alamedilla se impone por 12-0 al Laviana mientras que los ducales caen 3-2 frente al líder Pontevedra

La Gaceta

Salamanca

Sábado, 25 de octubre 2025, 22:04

El FS Salamanca dio por olvidada la derrota de la pasada jornada con una gran goleada frente al Deportivo Laviana en el pabellón de La Alamedilla. El conjunto de Javier Aramburu pasó por encima de su rival desde el mismo pitido inicial hasta el final. Los goles se dieron sin solución de continuidad hasta firmar un 12-0. La goleada estaba ya encaminada al descanso con los cuatro primeros tantos. Cristian Bernal y Diego Heras con dos dobletes fueron los máximos anotadores de un choque en el que también vieron puerta: Dani Montes, Coto, Ballano, Sergio Rodríguez, Dalmiro, Marcos, Ángel Zaballos, Diego Heras y Adrián Barbón. Con este triunfo el FS Salamanca se mete de lleno en los puestos de fase de ascenso a Segunda División.

El líder seguirá siendo una jornada más el Leis Pontevedra, que aventaja en 7 puntos al FS Salamanca, después de haber tenido que sudar tinta para imponerse a un correoso Albense que vendió cara su derrota. De hecho, los de la villa ducal empezaron golpeando primero con un tanto de Jorge Blázquez a los 22 minutos, pero tres tantos a renglón seguido de los gallegos sentenciaron un choque que Caminero trató de evitar ya con el tiempo cumplido: 3-2 acabó el duelo.

