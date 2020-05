Hernansanz llega sin entrenador claro para el Unionistas

El Unionistas presentó de manera telemática al que será su director deportivo para las dos próximas temporadas, con opción a una tercera, como dijo el presidente, Miguel Ángel Sandoval. Diego Hernansanz destacó la “incertidumbre" que hay en la Segunda B por todo lo que va a pasar y no aclaró si piensan en Jabi Luaces como entrenador el curso que viene.

“El tema del técnico es el primero con el que nos tenemos que meter, pero no he tenido tiempo para responder si Luaces es la primera opción. Lo primero que haré no es hablar con él, sino que lo analizaremos internamente, veremos los pros y contras y se tomará una decisión. Lo que está claro es que todo el club tiene que estar muy contento con Luaces por lo que ha hecho", apuntó de inicio.

El nuevo director deportivo explicó que no hay nada en firme por la falta de tiempo desde su incorporación y que no ha hablado con ningún entrenador para llegar al equipo, ni Ángel Sánchez: “¿Tantear a otros? No, tampoco he tenido tiempo. Hablo a diario con entrenadores, pero lo primero que tenemos que ver es si Luaces sigue o no y a partir de ahí desarrollar el camino que haga falta. ¿Ángel Sánchez? El Guijuelo dio la noticia de que no seguía, otro entrenador más sin equipo. Cuando nos metamos con el tema lo veremos todo. No tengo ni una primera, ni una segunda ni una tercera opción".

Hernansanz considera que habrá que tener las ideas muy claras ante la nueva situación, con la esperada bajada de presupuestos, el hecho de que la próxima temporada vaya a empezar sin público... Por primera vez va a ser la cabeza deportiva visible en un club después de sus experiencias en la Arandina, el propio Unionistas y el Villarrubia y no es algo que le dé miedo: “Vengo para el día a día, pero ahora a Diego ya le van a poner cara y ojos. Espero poder expresar todo lo que venía haciendo ya en el Unionistas. Me gusta tomar decisiones y estaré para todo lo que haya que hacer. Hace cinco días era representante y esto para mí es un reto. Tenia claro que si llegaba este cambio tenía que ser con un proyecto que me llenara. Para mí es una gran responsabilidad".

El nuevo director deportivo dejó la puerta abierta a intentar hablar con futbolistas con contrato en vigor para la próxima campaña para intentar rebajar su ficha y en algunos casos la posibilidad incluso de no continuar.

En cuanto al perfil de jugadores y equipo que le gustan, se mostró abierto aunque sí que dejó algunas pinceladas: “Me gustan futbolistas de 26 o 28 años, a los que les queden cosas por hacer en el fútbol, aunque no quiere decir que no pueda contar con algún veterano. Un poco lo que ha sido el equipo estas temporadas: las líneas muy juntas, agresivos, compitiendo sin balón...".