La XXXVI Media Maratón de la Diputación de Salamanca cambiará de rey que no de reina. Los ganadores de la pasada edición fueron Verónica Sánchez que con un tiempo de 1:25:54 y Enrique Merchán, parando el crono en 1:12:54. Pues este año Merchán no está entre las 881 inscripciones recogidas por lo que no podrá repetir triunfo. La que sí que estará es Verónica Sánchez que en la pasada edición dominó la prueba femenina sacando cinco minutos a Rebeca Calleja y Yaiza Sánchez.

Hay que recordar que el domingo la salida tendrá lugar a las 10:15 horas, desde la Carretera de Madrid en la localidad de Santa Marta de Tormes (Glorieta de San Blas). La carrera y el registro de cronos se cerrarán dos horas y quince minutos después de haber comenzado la prueba. En el recorrido de la prueba quedarán establecidos tres puntos de control de tiempo de paso, en el Km 5 con un tiempo de paso máximo de 35 minutos, Km 10 con un tiempo de máximo de 1 hora y 10 minutos, y en el Km 15 con un tiempo de paso máximo de 1 hora y 45 minutos.

Los dorsales podrán retirarse, junto al chip individual de control, únicamente el día de la prueba, desde las 8:30 hasta las 10:00 horas, en el pabellón municipal de Santa Marta de Tormes.

Todo listo para la XXXVI Media Maratón de la Diputación de Salamanca.

