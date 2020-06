Zurita dice que hay opción de venta y Lovato tiene solo 10 días para evitar el descenso

El futuro del Salamanca se comprime y se aferra a los próximos 10 días. Por un lado, el presidente institucional del Salamanca, Ulises Zurita, dijo en ESPN México que Manuel Lovato ya ha recibido un pago de un grupo inversor de Madrid y el plazo para que se cierre la operación es el 30 de junio.

“Manuel está en negociaciones con un empresario de Madrid, hay un pre-acuerdo. Quedaron en un plazo para ver si se lo pagan y podría resolverse la próxima semana”, explicaba Zurita en ESPN México.

El personal del club ayer seguía trabajando con normalidad y no entendían muy bien las declaraciones de Zurita cuando Manuel Lovato no les ha dicho todavía nada de si finalmente venderá o no el Salamanca.

Es más, se espera que a partir de la próxima semana ya se vayan sacando a trabajadores del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para que el club poco a poco vaya volviendo a la normalidad tras el parón por el coronavirus.

Esa misma fecha de final de mes es la que tiene para estar al día con los jugadores a los que hoy 20 de junio todavía adeuda cantidades en concepto de primas, ayudas a la vivienda y nóminas en algunos casos que se vienen arrastrando desde antes de la llegada del coronavirus. Los jugadores tienen de plazo hasta el 25 de junio para denunciar ante la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) esas deudas. El club ya ha comunicado a varios futbolistas que se abonará todo el 27 de junio pero si los futbolistas denuncian y no se cumplen esos compromisos les sería aplicado el ‘fatídico’ artículo 192 del Reglamento de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que contiene la potestad de descender a equipos de categoría por impagos.

El Salamanca insiste en este sentido que quedará todo solucionado antes del 30 de junio y que no habrá problemas pero la incertidumbre actual hace presagiar una próxima semana en vilo con el futuro deportivo del club en el alambre por culpa de las deudas.

Los jugadores tienen ahora la duda de si confiar en el club y no denunciar con el riesgo de que si no cursan su denuncia a la AFE después tengan problemas en cobrar, mientras que si lo hacen las denuncias se anulan automáticamente si el Salamanca justifica con documentación que confirme que ha efectuado los pagos antes del 30 de junio. Se repite el mismo guión del pasado mes de junio cuando los futbolistas cobraron a última hora y el club se salvó de los problemas con la RFEF y con la AFE.