Zubiri se perderá definitivamente el derbi salmantino

Íñigo Zubiri no podrá jugar el derbi salmantino entre el Salamanca UDS y el Unionistas. La jueza de Competición de la Federación Española de Fútbol ha desestimado el recurso presentado por el equipo de Las Pistas contra la segunda amarilla que vio el defensa central en el partido ante la Cultural Leonesa del pasado sábado. Recordemos que esa amarilla la enseñó el colegiado en la jugada que acabó con el penalti que significó el 1-1 para los leoneses y la expulsión del defensa navarro . El Unionistas argumentaba que el balón había golpeado a Zubiri en el pecho y no en la mano como así interpretó el árbitro. A pesar de aportar imágenes que, según el club, apoyaban su postura, la Federación ha rechazado retirar esa segunda amarilla y por lo tanto el Unionistas contará con una sensible baja en la zaga para enfrentarse al Salamanca UDS.