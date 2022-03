Victoria importantísima del Salamanca en su lucha por la salvación (1-0)

El Salamanca vive en el alambre y cuando tu código postal está en esa fina línea que te separa del vacío pasan cosas alucinantes. Minuto 94. El delantero Mendes, del Navalcarnero, arranca una cabalgada para plantarse solo delante de Salcedo y milagrosamente el balón da en el palo. Esa es la diferencia entre respirar y no. Si hubiera entrado ese gol del Navalcarnero hubiera supuesto el 1-1 y el Salamanca tendría pie y medio en Tercera RFEF, pero como la ayuda divina, a veces, se pone del lado de un necesitado Salamanca el esférico no ha entrado y el conjunto de María Hernández suma un triunfo crucial para entonar en ‘sí, se puede’ en la lucha por la permanencia. Con la victoria ante el Navalcarnero, el Salamanca se queda a cuatro puntos de la salvación directa, que la ocupa ahora mismo el Avilés, próximo rival el sábado. Este Salamanca está muy vivo.

Durante toda la película para llegar a ese final trepidante del balón al palo, el Salamanca ha estado algo atascado y encorsetado, pero en un fogonazo de garra ha marcado para hacer un ingreso en su cartilla de puntos que es más que una paga extra. Di inicio, el conjunto de María Hernández ha salido con una defensa de cinco que le otorga algo más de seriedad defensiva, pero en cambio le resta chispa en ataque, algo de lo que no va muy sobrado el conjunto salmantino.

El Navalcarnero ha salido a tocar y a desde la posesión aburrir al Salamanca en busca de un hueco. Los madrileños no tenían mucha prisa y los locales sí, pero no lo demostraban en los primeros 45 minutos, que se han zanjado con algún remate de Antonio Amaro sin mucho peligro y poco más. Eso sí, la segunda mitad ha elevado el nivel de tensión, de nervios y de fútbol a flor de piel. El Salamanca ha tenido una marcha más en el segundo asalto y se le notaba que llegaba con más fluidez. En una buena combinación, en balón llega a Manín dentro del área que asiste al segundo palo a un Diego Benito que ha marcado en carrera y se puso a lanzar besos a un fondo sur enloquecido. Esto le ha pasado al Salamanca en las últimas semanas en varias ocasiones. Es decir, marcar, ponerse por delante pero después dar un paso atrás gigantesco. Esta tarde no ha sido así y es que tras abrir la lata, la escuadra de María Hernández dispuso de varias ocasiones de gol claras. La más clara ha llegado en forma de triple, cuando Murua remata en un córner un balón que casi rompe el larguero, Gustavo en el rechace casi mete al portero visitante dentro de la portería con un violento remate y en el enésimo rechace, de nuevo Murua remata por encima del larguero. Si no entraba esa, ya no entraría nada más.

Siguen a cuatro puntos de la permanencia, pero en fe han recargado la batería al 100% y ahora nadie les puede quitar la opción de soñar.