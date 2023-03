Víctor Poveda, el héroe inesperado del Salamanca UDS

El Salamanca estaba empatando en su visita al Becerril (1-1). Se estaba cortando la racha de tres triunfos consecutivos y otro pinchazo suponía de nuevo volver a las malas sensaciones, en especial lejos del Helmántico. En el minuto 87, cuando todo parecía encaminado a las tablas, emergió la figura de Víctor Poveda para finalizar una jugada dentro del área y definir a la perfección. Había salido al campo cuatro minutos antes, cuando en el 83 sustituía al centrocampista brasileño Marco Tulio. Su gol culminaba la remontada y certificaba el cuarto triunfo consecutivo de un Salamanca que comienza a creerse de verdad que pueden pelear por ascender a Segunda Federación.

“Estoy muy contento por ayudar con el gol a la cuarta victoria consecutiva y además en lo personal necesitaba un gol así. Estoy muy feliz”, admitía Poveda, el mismo que reconocía que el contexto en el que se produce el tanto tiene todavía más valor. “Siempre gusta marcar, pero si además es casi al final y no queda casi tiempo sabe mucho mejor. Además, es una victoria importante para nosotros fuera de casa, que estaba siendo una de nuestras asignaturas pendientes esta temporada”, analizaba el futbolista del Salamanca.

No ha sido una temporada fácil para Poveda en el Salamanca. Llegó el último en el mercado de verano y le costó entrar con María Hernández. Después, tras la llegada de Jehu Chiapas tuvo su hueco en el once inicial hasta que fue expulsado por doble amarilla ante el Almazán. Desde entonces, ha tenido oportunidades contadas en los últimos minutos de los encuentros, especialmente en la posición de extremo. El domingo Chiapas le ubicó en esa posición y Poveda respondió haciendo un gol vital para los intereses del Salamanca.

“Está siendo una temporada de altibajos. No hice la pretemporada con el equipo y con María jugué algo de extremo, pero con Jehu he tenido más oportunidades”, explicaba, mientras que ponía sobre la mesa la aspiración de todo jugador. “Todos queremos jugar más minutos, pero lo que hay que hacer es trabajar para estar listo cuando el equipo lo necesite. Este gol me vale para decir que estoy ahí y que seguiré trabajando para jugar más minutos”, agregó Víctor Poveda.

Poveda vive a dos aguas y es que a veces se siente extremo y otras lateral izquierdo. “Dudo en qué posición me siento más cómodo. Hay varios entrenadores que me han dicho que por mis características puedo jugar perfectamente de lateral. Puedo adaptarme a las dos situaciones”, apostilla el héroe inesperado del Salamanca el domingo en Becerril de Campos.

Víctor Poveda explica el cambio de dinámica que está viviendo el Salamanca, que acumula cuatro jornadas consecutivas consiguiendo la victoria. “El equipo con Jehu Chiapas tiene otras sensaciones con balón y en defensa estamos más ordenados. Evidentemente, nos gustaría ganar los partidos de un modo más cómodo y es que tenemos equipo para ello, pero esta categoría es complicada”, describió.

Por último, el carrilero zurdo del Salamanca se suma a la ola de optimismo que se ha instalado en el cuadro salmantino en las últimas semanas. “Llegamos a la recta final del campeonato muy bien. Tenemos que estar a tope cuando juguemos el playoff de ascenso. El objetivo era subir primeros, pero lo intentaremos con todo en el playoff”, añadió, mientras que reafirmó que el objetivo de Chiapas es que el bloque llegue a las eliminatorias por el ascenso siendo lo más competitivo posible.

Palabra de héroe inesperado.