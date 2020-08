Víctor Mena (ex UDS): “No es mi prioridad jugar en el Unionistas”

Víctor Mena (Sevilla, 25 años) jugó en el Salamanca en la temporada 2018-2019 y tras su paso por el Melilla la campaña pasada ahora ha aparecido en la lista de futuribles del Unionistas, según informó el periodista leonés Ángel García. Ya solo la opción de que pudiera ir al Unionistas después de haber defendido la camiseta del Salamanca 24 partidos en la campaña 2018-2019 ha despertado mucho revuelo en el fútbol salmantino. Mena pese a estar solo unos meses en el Helmántico se ganó a la afición del Salamanca por su rendimiento en el lateral izquierdo en aquel equipo de Antonio Calderón que se salvó del descenso en la última jornada en Vigo.

¿En qué situación está Victor Mena ahora mismo de cara a la próxima temporada?

Tengo contrato con el Melilla para la próxima temporada pero el club ha propuesto una bajada de salario por motivo del coronavirus y entonces la situación cambia ya que estamos a la espera de qué va a suceder. Al cambiarse el contrato cambia mi situación y podría seguir o salir sin tener que pagar nada. Estamos intentando llegar a un acuerdo. Yo estoy tranquilo y lo dejo en manos de mi representante.

Este verano un sector de la afición del Salamanca pedía su regreso...

Sí, me llegaba ese cariño y eso que hace un año que me fui de allí y ya ha pasado algo de tiempo desde que estuve en Salamanca. Siempre lo comento con amigos que no sé qué hice en Salamanca pero me tienen mucho cariño. Lo único que hice fue competir y darlo todo por el escudo como si fuera de allí, pero es que eso lo hago en cualquier equipo en el que estoy. Estoy muy agradecido por el cariño que me ha dado siempre la afición del Salamanca.

Pero después ha llegado el interés del Unionistas...

Me enteré por redes sociales. Hablé con mi representante y me explicó que había habido una conservación entre él y el director deportivo del Unionistas pero sólo para saber cuál era mi situación. Nada más. Se montó una buena en redes sociales pero intento no pensar mucho en eso y me centro en lo mío. Mi futuro lo lleva mi representante y estoy a la espera de qué sucede.

¿Ficharía por el Unionistas?

En principio no es mi prioridad jugar en el Unionistas y hay interés de otros equipos pero esto es fútbol y si en un momento se diera la opción... al fin y el cabo tengo que ganarme el pan. Ahora mismo mi prioridad no es jugar allí.

Solo la idea de que se pudiera producirse el fichaje ha provocado debate...

Sí, ya he visto que hay debate y se ha montado una buena. Yo nunca he desprestigiado a nadie en mi carrera y lo he dado todo en los clubes en los que he estado.

Pero, por ejemplo, la campaña pasada que estaba en el Melilla en un derbi salmantino, ¿con quién iba?

Con el Salamanca. Por supuesto.