Uxío da Pena : ‘‘El Salamanca no es que no tenga dinero, es que no tiene regularidad en el pago’’

Uxío da Pena (Lugo, 30 años) ya ha dado por concluidas sus vacaciones: sus jornadas ahora se enfocan entre el pádel y el despacho de abogados (que no dejara este curso), a la espera de que el día 15 arranque una pretemporada en la que el Helmántico no será su casa sino campo ‘enemigo’...

–¿Qué balance hace de su paso por el Salamanca?

–Creo que los primeros dos meses fueron los mejores que he vivido como futbolista: me salió todo tanto a nivel deportivo como a nivel personal; el equipo estaba muy bien... y llegó la lesión. A partir de ahí tuve la suerte de que confiasen en mí para el proyecto de la temporada siguiente... y ya vimos como salió. Si hemos salvado el descenso de dos categorías es por la unión del vestuario.

–¿Si tuviera que decir lo mejor que ha vivido en estas dos temporadas qué sería?

–Si me quedo con algo deportivo es lo bien que se empezó la primera campaña. Y los compañeros que tuve, han sido y siguen siendo personas muy importantes.

–¿Y lo peor?

–Lo peor la lesión, sin duda. Fuera de eso la situación del equipo este año siendo capitán me hizo sufrir muchísimo. No nos salió casi nada ni en lo institucional ni en lo deportivo. Salvar lo que salvamos me hace salir con la cabeza alta.

–Uxío como seguidor del Salamanca UDS, ¿qué le recomendaría a Lovato y a Dueñas para acabar con la inestabilidad del día a día?

–Llevo insistiendo desde que me fui de Salamanca en la idea de que el club tiene un potencial tremendo en cuanto a infraestructuras, tienen un pilar fundamental en la afición, juegan con la historia y el campo a favor para que buenos jugadores quieran fichar. Pero hay un problema, y es basal, no hay organización y la estructura para gestionar un club de ese tamaño es muy, muy escasa.

–Si a usted un compañero le pide referencias del club, ¿qué le diría? ¿Se lo recomendaría?

–La verdad es que hay jugadores de este año y del anterior que podían tener ofertas y han contactado conmigo; y siempre les he dicho lo mismo: he tratado de no dar la cara mala del club en ningún momento, porque quiero a los mejores jugadores en mi equipo. De hecho, ellos ya saben cuándo llaman los problemas que tiene el club. Yo siempre digo que el Salamanca no es que no tenga dinero, es que no tiene regularidad en el pago. El problema es una gestión llevada a cabo desde México, así es mucho más difícil que salga a la perfección que si se hiciera en el día a día.

–¿Usted se ha sentido maltratado por la tardanza en los pagos cuando ha se ha dejado todo, incluida una rodilla, por el club?

–No es maltratado. Todos éramos conscientes de los problemas económicos que tenía el club, y a través de esos problemas nos hemos hecho fuertes; todos hemos tragado mucho para que el proyecto pudiera salir lo menos dañado posible. La pérdida de una categoría era inevitable, por eso eludir el segundo descenso me hace salir con la cabeza alta. ¿Los impagos? A día 5 de julio todos hemos cobrado y ya se queda en algo del pasado.

–Hablemos de la temporada que viene: ¿cómo ve al Salamanca UDS dentro de la Liga como rival? ¿Tiene la obligación de ascender?

–El Salamanca, por todo, parte como favorito siempre. Creo que el proyecto está cogiendo buena forma con la decisión de que Calderón sea el entrenador. El míster sabe a qué club viene y ha tenido relación con Lovato y no le va a pillar nada de nuevas. Espero que esa coordinación sirva para que el proyecto, por fin, llegue a buen puerto.

–Y su Bergantiños, ¿qué?

–El Bergantiños es un club muy humilde en Galicia. Está intentando fichar a gente que ha hecho años irregulares en la categoría pero que la conoce. Me sorprende mucho la cantidad de gente criada en el Fabril (filial del Deportivo) y que ha tocado la Segunda B en otra perspectiva que tiene. Creo que todos tenemos una ilusión tremenda.

–¿Cómo es Uxío como rival?

–Bueno, ya llevaba diciendo un tiempo que me faltaban minutos y confianza, creo que mi fichaje viene enfocado a poder volver a sentirme importante. Lo sé administrar bien y voy a volver a dar esa cara de inicio de hace dos temporadas. Creo que en mi club y también los aficionados del Salamanca UDS quieren verme así.

–Por el cariño con el que habla de la afición, que no les celebraría un gol suyo en el Helmántico...

–No le celebraría el gol ni al Deportivo ni al Salamanca. Que igual si que tengo ganas de hacerlo por rabia por cómo ha ido todo este último año. Pero por respeto a ese pedazo de afición no podría hacerlo.