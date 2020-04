Uno de los pocos futbolistas que ha levantado un título en el último mes es... salmantino

Sí, al día siguiente ya tenía el billete de avión y es que la semana de antes viendo cómo se estaba poniendo todo les dije a los del club que me lo sacaran al día siguiente de la final y es que no quería quedarme allí yo solo durante el confinamiento. Volé desde Calcuta a Qatar para hacer escala y después a Madrid. Unas 15 horas. El viaje fue muy raro ya que los aeropuertos estaban vacíos y las pocas personas que había estaban todas con mascarillas.

Bueno, pero pudo llegar a España...

Sí, pero por muy poco si me hubieran sacado el billete un día más tarde lo mismo todavía estoy allí. Y ahora estoy en Madrid con mi novia encerrado en casa. He pasado de estar encerrado siete meses en un hotel el Calcuta y cuando acabo me toca otro encierro, pero qué le vamos hacer.

¿Encerrado en un hotel allí?

Sí, bueno he estado los siete meses allí viviendo en un hotel. Y la vida allí no es como aquí. Mi día a día era ir a entrenar o jugar y después al hotel. Se sale poco allí.

¿Está la India preparada para frenar la expansión del Covid-19?

La gente cree que el sistema sanitario allí no es bueno y se equivocan no está mal pero el problema que tienen es que tienen una población de 1.300 millones de habitantes y un contagio masivo allí sería una catástrofe.

Las imágenes de los policías indios pegando con enormes porras a los que se saltan el confinamiento están en casi todos los teléfonos móviles...

Sí, las he visto pero una vez que estaba aquí. No me sorprende y es que allí la policía no se anda con miramientos. Primero dan y después preguntan.

Y ahora, ¿cómo está pasando el confinamiento?

En mi casa en Madrid con mi novia. Ella está con el teletrabajo desde casa y se dedica al marketing mientras que yo pues veo series e intento hacer un poco de ejercicio. Ya sé que he acabado la Liga y que estoy de vacaciones pero como no haga nada y solo coma y duerma me voy a poner gordo. Hay que cuidarse también durante el confinamiento. Iban a ser mis primeras vacaciones más o menos largas en toda mi carrera y mira por donde que me ha tocado esto.