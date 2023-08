Unionistas tumba al Badajoz al ritmo de Losada y Slavy

El Reina Sofía acogía el tercer partido de preparación para los de Dani Ponz, frente al Badajoz, de cara a la próxima temporada en Primera Federación. Bueno, en realidad no es un bolo veraniego más sino el memorial UDS. Palabras mayores para la filosofía de Unionistas. El encuentro se inició con cierto retraso, ya que el equipo salmantino presentó uno a uno los componentes de la plantilla para esta nueva campaña. Los 780 espectadores que se dieron cita en el Reina Sofía en la calurosa tarde de ayer ya saben lo que es aplaudir a todos sus jugadores este curso.

El centrocampista Jordi Tur era el primero en generar peligro en la portería del meta del equipo pacense, Narváez, en el minuto 5 de partido. Unionistas continuó dominando y ello tuvo como resultado, un gol anulado al nuevo 9, Slavy, que remató en fuera de juego. Las ocasiones a favor del equipo de Dani Ponz no cesaron durante los primeros compases del encuentro. El marcador cambiaría a favor de los salmantinos 4 minutos después, una gran jugada de Slavy en banda derecha concluía en un centro perfecto para Mario Losada, que tras un gran remate de cabeza hacia el 1-0 para Unionistas.

No sería hasta el minuto 25, cuando los pacenses tuvieron la primera llegada con peligro a la portería defendida por Cacharrón, que terminaba en el primer saque de esquina para los pacenses. Los jugadores se marchaban al túnel de vestuarios, no sin antes una ver dos ocasiones de Slavy que estuvo buscando el gol durante los 45 minutos.

La segunda parte no cambió para el Badajoz, todas las ocasiones concluían en la portería pacense, tal fue así, que no probaron al portero de Unionistas en toda la segunda mitad. No cambió, porque empezó como terminó la primera parte con remates peligrosos de Unionistas. Slavy tuvo la primera a los pocos minutos de iniciar el segundo tiempo. Ya con cambios en ambos conjuntos, el nuevo 9 de Unionistas anotó el segundo gol. Todo ello tras una muy buena jugada en banda izquierda del debutante, Ewan, que finalizó Slavy en el punto de penalti.

Con ello, el partido moriría para los pacenses y el trofeo se quedaba en casa.