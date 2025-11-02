Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Carlos de la Nava en un compromiso de Unionistas ante el Real Madrid Castilla en el Reina Sofía. LAYA

Unionistas recibe al Real Madrid Castilla el próximo viernes 21 de noviembre a las 21:15 horas

La cita liguera abre la decimotercera jornada en el Grupo I de la Primera Federación

La Gaceta

Salamanca

Domingo, 2 de noviembre 2025, 17:10

Comenta

Unionistas y el Real Madrid Castilla ya tienen fecha y hora para su enfrentamiento liguero de la primera vuelta, que se desarrollará en tierras salmantinas, sin embargo, no gustará demasiado a los aficionados blanquinegros.

El partido, que abre la decimotercera jornada en el Grupo I de la Primera RFEF, se disputará el próximo viernes 21 de noviembre en el estadio Reina Sofía, y el horario escogido ha sido las 21:15 horas. Una hora que no ha sentado nada bien a los aficionados salmantinos, ya que las bajas temperaturas tomarán protagonismo antes, durante y al término de la cita.

Será el quinto partido oficial entre ambos conjuntos. En la campaña 2018/19, se vieron las caras por primera vez en la Segunda División B. El choque en Salamanca se resolvió con triunfo del Real Madrid Castilla (1-4) y en la capital española, el filial madridista también doblegó a Unionistas (3-0). Y, la última vez se midieron fue en el curso 2022/23. Los blancos vencieron (1-0) a Unionistas en el Alfredo Di Stéfano, y en la segunda vuelta, los charros sumaron los tres puntos en casa con una contundente victoria (3-0) frente al cuadro merengue.

