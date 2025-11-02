Unionistas recibe al Real Madrid Castilla el próximo viernes 21 de noviembre a las 21:15 horas La cita liguera abre la decimotercera jornada en el Grupo I de la Primera Federación

Carlos de la Nava en un compromiso de Unionistas ante el Real Madrid Castilla en el Reina Sofía.

Unionistas y el Real Madrid Castilla ya tienen fecha y hora para su enfrentamiento liguero de la primera vuelta, que se desarrollará en tierras salmantinas, sin embargo, no gustará demasiado a los aficionados blanquinegros.

El partido, que abre la decimotercera jornada en el Grupo I de la Primera RFEF, se disputará el próximo viernes 21 de noviembre en el estadio Reina Sofía, y el horario escogido ha sido las 21:15 horas. Una hora que no ha sentado nada bien a los aficionados salmantinos, ya que las bajas temperaturas tomarán protagonismo antes, durante y al término de la cita.

Será el quinto partido oficial entre ambos conjuntos. En la campaña 2018/19, se vieron las caras por primera vez en la Segunda División B. El choque en Salamanca se resolvió con triunfo del Real Madrid Castilla (1-4) y en la capital española, el filial madridista también doblegó a Unionistas (3-0). Y, la última vez se midieron fue en el curso 2022/23. Los blancos vencieron (1-0) a Unionistas en el Alfredo Di Stéfano, y en la segunda vuelta, los charros sumaron los tres puntos en casa con una contundente victoria (3-0) frente al cuadro merengue.