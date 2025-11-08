Unionistas - Pontevedra, en directo: resultado online del partido de hoy en Primera RFEF (0-0)

Unionistas - Pontevedra, en directo: resultado online del partido de hoy en Primera RFEF (0-1)
Te contamos en directo el partido que enfrenta a Unionistas de Salamanca contra el Pontevedra en el Reina Sofía
Sábado, 8 de noviembre 2025, 18:15
13'
TIAGO ADELANTA AL PONTEVEDRA
Los gallegos aprovechan una contra rapidísima para ponerse por delante en su primer disparo a puerta. Tiago ajustó su zapatazo a la cepa del poste derecho de Marco Coronas. El récord se esfuma. Y Unionistas tendrá que remontar.
5'
AMARILLA PARA GASTÓN
Ve la cartulina el delantero uruguayo tras dar una patada en el centro del campo muy clara.
2'
PRIMERA OCASIÓN PARA UNIONISTAS
Ha salido con las ideas muy claras el conjunto de Mario Simón. Primera llegada para los blanquinegros. Centro un pelín pasado de Olmedo por el costado derecho que Piñán cabeceó tratando de darle potencia. Marqueta paró sin problemas.
1'
¡EMPIEZA EL PARTIDO!
Comienza el partido en el Reina Sofía. Unionistas ataca sobre la portería del Fondo Oeste.
Previa
MARIO SIMÓN, AL ALZA
Los números de Mario Simón en Unionistas ganan peso jornada a jornada. No solo por el hecho de verse fuera de los puestos de descenso, tras no haber salido de ellos desde el minuto uno de la Liga, ni tampoco por los récords a nivel defensivo conseguidos hasta la fecha —está a 36 minutos de superar la mejor marca del club en este sentido en cinco campañas en esta división—, sino porque el conjunto de su actuación al frente del banquillo blanquinegro ya se encuentra entre los mejores de siempre en el club del Reina Sofía. En el top 5, para ser más exactos, tras la disputa de sus primeros siete encuentros de competición regular.
Previa
A 36 MINUTOS DE UN RÉCORD
El equipo dirigido por Mario Simón puso el candado en su portería frente al Mérida, Tenerife, Lugo, Bilbao Athletic y no encajó en los últimos ocho minutos de partido ante el Celta Fortuna. En total, el equipo blanquinegro acumula 368 minutos con la portería a cero, su segunda mejor marca desde que arribó en la categoría de bronce del fútbol español.
Previa
ONCE DEL PONTEVEDRA
𝙊𝙎 𝙉𝙊𝙎𝙊𝙎 𝙋𝘼𝙍𝘼 𝙊 𝙋𝘼𝙍𝙏𝙄𝘿𝙊 𝘿𝙀 𝙃𝙊𝙓𝙀 🔥⚔️— Pontevedra CF 🦴 (@PontevedraCFSAD) November 8, 2025
Encontro patrocinado por Exalta e Acuña#𝐆𝐑𝐀𝐍𝐀𝐓𝐄®️♥️#UnionistasPontevedraCF#PrimeraFederacion | #VersusELearningpic.twitter.com/wYnt0xr9rH
Previa
NOVEDADES EN EL ONCE DE UNIONISTAS
⚽ ALINEACIÓN | XI inicial para enfrentarnos al @PontevedraCFSAD.— Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) November 8, 2025
❌ Unai Marino es baja de última hora por un proceso vírico. Entra en la lista en su lugar el guardameta del filial Gonzalo Castillo. #Irreductibles ⚔️#UnionistasPontevedrapic.twitter.com/w2L4cQ5qRb
Previa
LA PREVIA: TRES PUNTOS CLAVE PARA ASENTARSE
Unionistas se enfrenta este sábado (18:00) a un encuentro clave de cara a su futuro más inmediato en la Liga. Olvidado lo que es perder desde hace más de un mes —la última fue el 27 de septiembre—, los blanquinegros tienen hoy frente al Pontevedra, y con el factor Reina Sofía de cara, la posibilidad de asentarse en la clasificación, una vez que en la pasada jornada lograron por fin salir de los puestos de descenso en los que estuvieron inmersos durante las nueve primeras jornadas de Liga.
Puedes leer la previa completa PINCHANDO AQUÍ.
Previa
¡HOLA, HOLA!
Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión online del encuentro entre Unionistas y el Pontevedra, correspondiente a la jornada undécima de Liga en Primera Federación. ¡Muchas gracias por elegirnos para seguir el partido!
