Unionistas - Pontevedra, en directo: resultado online del partido de hoy en Primera RFEF (0-0)

Previa

MARIO SIMÓN, AL ALZA

Los números de Mario Simón en Unionistas ganan peso jornada a jornada. No solo por el hecho de verse fuera de los puestos de descenso, tras no haber salido de ellos desde el minuto uno de la Liga, ni tampoco por los récords a nivel defensivo conseguidos hasta la fecha —está a 36 minutos de superar la mejor marca del club en este sentido en cinco campañas en esta división—, sino porque el conjunto de su actuación al frente del banquillo blanquinegro ya se encuentra entre los mejores de siempre en el club del Reina Sofía. En el top 5, para ser más exactos, tras la disputa de sus primeros siete encuentros de competición regular.