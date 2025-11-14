«Unionistas es la novia de la universidad de la que guardas un recuerdo excepcional, pero ahora estás en otra relación»

Iván Ramajo Salamanca Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:28 Comenta Compartir

Desde que anunció su marcha de Unionistas, Toni García —director deportivo del Talavera y ex de Unionistas entre 2021 y ese 2 de mayo de 2023— ha tardado 908 días en volver a pisar el Reina Sofía; lo volvió a hacer este pasado 26 de octubre para tomar notas del rival de este domingo. Como en aquella última fecha, lo hizo de la mano de Miguel Ángel Sandoval, con quien se retrató entonces junto a Roberto Pescador y Dani Ponz. Ambos portaban el escudo del Talavera bordado en el pecho, aunque por dentro siga habiendo puntadas muy prietas por debajo. Las suyas sobre la camiseta blanquinegra también lo son: «De las cosas más bonitas que me han pasado en el fútbol es que el otro día, cuando aparecí por allí, no es que la gente dijera: 'Mira, Toni', es que uno, dos, tres y hasta cinco me venían y me abrazaban, y me recordaban lo que nos pasó en esa época, y su amistad, y me recordaron que esta era mi casa para cuando quisiera. Es algo que tengo que contar a mis hijos a modo de lección».

Con lo que cuenta, este partido tiene que pellizcarle.

—Es bonito. La temporada anterior me sucedió lo mismo con el Navalcarnero, y ese sentimiento es muy parecido. Para mí, Unionistas es la novia de la universidad: la has querido muchísimo, te has divertido, guardas un recuerdo excepcional, pero cuando sales de Salamanca buscas otro tipo de relación. No lo voy a ocultar: quiero ganarles y, a partir de ahí, que no pierdan nada.

Es mucho decir. Desde hace cinco jornadas nadie gana a Unionistas, y su equipo viene de un palo muy duro frente al Celta Fortuna —de ir ganando 0-3 a perder 4-3.

—Es fútbol. Hemos visto este tipo de remontadas en la Champions League, en Primera y, para desgracia nuestra, también se dan en estas categorías. Cuando piensas que en el fútbol lo has visto todo, sabes que viene algo nuevo. Es lo bonito y lo desagradecido de este deporte.

¿Cuánto de desagradecido es pelear por mantenerse?

—La permanencia es el único objetivo de este club. Es un equipo que ha subido y bajado, y lo que le falta es tener continuidad en esta categoría. Sabemos que es dificilísimo, porque competimos con uno de los presupuestos más bajos; estaremos el 18º o el 19º de la Liga. Con eso creo que te digo todo. Mantenerse sería un alegrón.

Hablaba de Salamanca como la universidad que es. ¿Cuánto le han servido después esos dos años?

—Muchísimo, y sin duda. Esas dos temporadas nos han dado una templanza en cómo tienes que llevar los tempos. En el mercado somos un club, como Unionistas, que no puede ir tan pronto como nos gustaría. En la primera o la segunda tanda no estamos. Nuestro trabajo es ver cómo evoluciona el mercado y aparecer en el momento preciso. Esta temporada hemos cerrado un buen número de fichajes en los últimos quince días. El paso por Unionistas es toda una escuela, de verdad.

Siendo proyectos similares, ¿en cuántos jugadores se han encontrado este mercado?

—En muchos, en muchísimos. Es algo normal. Como el Tenerife y el Zamora se habrán encontrado en jugadores de su liga, o el Nástic y el Cartagena. Es verdad que, cuando un jugador tiene una propuesta muy similar a la nuestra o a la de Unionistas, tenemos que jugar nuestras bazas: la cercanía a Madrid, la afinidad con el míster, con quién ya tienes en plantilla…

De esa época mantiene jugadores en nómina ahora en Talavera, como Fran Rodríguez o Pitu Doncel.

—Mira, la llegada de Fran aquí fue en una situación muy parecida a la de Unionistas. Vino en invierno, como jugador libre, y volvió a rendir igual. En Salamanca rindió tanto que, al año siguiente, firmó por el Ceuta. Con Pitu lo tenía claro. Le conocía de antes de Unionistas y ahora sumaba minutos y edad. De él solo puedo decir que tenía cláusula para renovar automáticamente, y la mejor respuesta es que aquí está. Pitu no es el jugador que era: está más maduro y es importantísimo para nosotros. Muchas cosas se basan en él.

Queda clarísimo que sigue manteniendo en sus pensamientos a Unionistas. Incluso más allá de lo deportivo. Es curioso que David Alonso Mata y Miguel Ángel Sandoval hablen de usted a la hora de enfocar sus fichajes como directores generales, en estas trayectorias cruzadas suyas.

—Yo, ni pongo ni quito directores generales, solo faltaría. Ni he puesto a David Alonso Mata en Salamanca ni a Sando en Talavera. Sus fichajes son circunstancias diferentes. Por ejemplo, a mí Unionistas me pregunta por directores generales y, entre ellos, sale el nombre de David, al que evidentemente conocía de mi etapa en Unionistas. Con él traté diferentes fichajes y tengo que decir que, hasta con cierta tensión profesional, pero cuando llegó la calma apareció una amistad. Las discusiones que tuvimos por Jorge Mier para que llegara cedido se han plasmado en una buena relación. Lo de Sando fue distinto. De hecho, yo no me enteré de su fichaje hasta el final de la negociación. Fue algo que la propiedad del Talavera trató con él de manera directa. Ninguna de las dos partes me comentó nada hasta que me dijeron que estaba muy encaminada. De hecho, tuve alguna llamada con él en ese tiempo y el capullo no me dijo nada. Cuando llegó el turno de que me preguntaran, dije la verdad: que es un fenómeno y un profesional de lo suyo.

¿Ese recuerdo se ha sostenido en estos meses de trabajo con él mano a mano?

—Ha sido un fichaje importantísimo. Para mí, por lo menos. Cuando tienes conocimiento de cómo es la persona y el profesional, sabes que todo va a fluir bien.

Más allá de las diferencias evidentes entre un club y otro, ¿cómo son los desgastes de uno y otro?

—Son desgastes distintos, porque la manera de enfocar los proyectos lo es. En Talavera se vive el fútbol con una pasión impresionante. Tenemos el hándicap de estar a 80 kilómetros de Madrid y tener fútbol de primerísimo nivel al lado, pero la ventaja de que la gente es muy ferviente con el deporte local. Y con el fútbol más que con ninguno. En nada se parece cómo se toman el Talavera con el fútbol sala o el baloncesto.

Se fue con un «no» a renovar, hablando, decía, de desgaste y hasta con cierto tono de enfado… No le voy a preguntar si cambiaría algo de esa etapa, porque ahí están los números y la hemeroteca. Yo le quiero preguntar por otra cosa: si ahora le vuelven a llamar, ¿volvería?

—No me fui enfadado, me fui gratamente sorprendido. Me tengo que ir sorprendido porque me pusieron delante un contrato de tres años, y eso para mí fue un halago. Sobre todo, porque venía de Salamanca, que es un lugar al que le debo muchísimo, y todo por Unionistas. Yo soy una persona libre, y cuando decidí irme lo hice porque sentía que mi tiempo había pasado; que mi momento estaba terminado. Y créeme, de verdad, que no me fui cabreado con nadie, sino dando las gracias, porque en vuestras críticas —las de los periodistas como las de la afición en redes sociales— encontré crecimiento. La crítica te hace estar alerta y aprender. Y aprendí muchísimo.

Una duda última que no me resisto a preguntarle: ¿sigue teniendo el coche de renting? Cuando se fue, el cuentakilómetros saltaba los 100.000.

—[Ríe a carcajadas, mucho tiempo] Sigo teniendo el coche de renting, lo sigo teniendo… Y ya tiene más de 228.000 kilómetros, por cierto. Con ese coche no solo he hecho viajes por el Talavera estos dos años; en la temporada de transición me dio todo. Ese año me quise empapar bien de este fútbol, de hacer trabajos de captación y de seguimiento que la vorágine de las contrataciones no te deja. Ese año, cada fin de semana, estuve en una punta de España. Sembré y ahora recogí. Como me pasó antes con Unionistas. Todo el trabajo de ese año lo sentí recompensado con el ascenso de la temporada pasada.

Temas

Unionistas de Salamanca