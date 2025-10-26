Unionistas - Lugo: resumen, resultado online y goles del partido de Primera RFEF
El Reina Sofía quiere volver a ser determinante
Jaime García
Domingo, 26 de octubre 2025, 15:19
Unionistas
-
Lugo
Previa
ANTECEDENTES
Será el quinto enfrentamiento en partido oficial con ambos equipos como protagonistas, el tercero en tierras salmantinas. La última vez que se vieron las caras fue en la campaña anterior, donde el duelo en el Reina Sofía se saldó con tablas (1-1), mientras que, en la segunda vuelta del campeonato, el Lugo se impuso (2-1) en casa a los charros. También se vieron las caras en la temporada 2023/24, con ambos partidos resueltos con empate, y en los dos encuentros el marcador acabó con 1-1.
Previa
Y EL LUGO SE PRENSENTA CON ESTOS 11 JUGADORES
👥 𝐗𝐈 𝐈𝐍𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Os elixidos por Yago Iglesias para enfrontarse a @UnionistasCF!#UnionistasLugo#ForzaLugopic.twitter.com/dxO6phCkqu— Club Deportivo Lugo 🪓 (@CDeportivoLugo) October 26, 2025
Previa
Y VAAMOS CON LOS ONCES...PRIMERO EL CUADRO LOCAL
Mario Simón pone en liza el mismo once que asaltó el feudo del Tenerife:
Unai Marino
Olmedo - Gorjón - Farru - Prada
Juanje
Álvaro Gómez - De la Nava - Jota - Abde
Pere Marco
⚽ ALINEACIÓN | XI inicial para enfrentarnos al @CDeportivoLugo:#Irreductibles ⚔️#UnionistasLugopic.twitter.com/ilLzwY0s0k— Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) October 26, 2025
Previa
EL LUGO PISA EL VERDE ANTES DE LA CITA LIGUERA
Previa
PARA LEER LAS PALABRAS DE Yago Iglesias. “Tenemos la ambición de sumar los primeros tres puntos fuera de casa”
El técnico del Lugo, Yago Iglesias, analizó la dinámica del conjunto lucense antes de la cita liguera ante el cuadro salmantinos.
Consolidarse lejos de casa (0 victorias a domicilio). “Esto es un ciclo de trabajo, de acumular entrenamientos, experiencias y variables tácticas. Los jugadores se van conociendo mejor, las asociaciones aparecen y las sensaciones son cada vez mejores. Estoy convencido de que esa primera victoria fuera de casa llegará más pronto que tarde porque el equipo entrena bien, cada semana es más dinámica y más fluida”.
Paciencia ante los resultados. “La paciencia es fundamental, no solo para construir un equipo y darle identidad, sino también para hacerlo consiguiendo resultados. Los buenos resultados ayudan a que las semanas sean mejores, a que los jugadores entrenen con más confianza y a que la información se asimile mejor. Todo es cíclico”.
Sobre Unionistas : “Es un equipo que se hace fuerte en su campo, con una afición que aprieta mucho y que actúa como jugador número doce. Sabemos lo que representa Unionistas, un club diferente, con un estilo propio y muy ligado a su gente”.
Más sobre el partido : “Lo más difícil en el fútbol es que los jugadores sepan cuándo toca una cosa u otra. Unionistas tiene esa capacidad, con futbolistas con mucha experiencia en la categoría. Nos espera un partido exigente, pero vamos con nuestro plan de juego y con la ambición de sumar los tres puntos fuera de casa”.
Previa
PARA LEER LAS PALABRAS DE MARIO SIMÓN. “En la vida y en el fútbol si alguien saca pecho, rápido llega otro y te lo mete hacia adentro”
RUEDA DE PRENSA . Mario Simón rebajó la euforia y trató de pasar página tras el triunfo en Tenerife: «Fue histórico, pero ahora nos viene un equipo para jugar playoff».
Resaca de la última victoria. “La verdad es que fue una victoria histórica, dentro de la importancia que tiene, tampoco era una cosa que no creyéramos. El trabajo y la evolución me mostraba que podíamos ganar, los chicos crecen de manera notable, el trabajo se desarrolla en el campo, tenemos que valorar lo que hacemos en el campo”.
Futuro. “En la vida que alguien saca pecho y rápido llega otro y te lo mete hacia adentro. Esto es pasado, fue una jornada muy bonita, pero en la vida y en el fútbol no se vive del pasado. Nos viene un equipo hecho para jugar playoff, es el momento de mostrar ambición y de seguir creciendo”.
Rival. “Vamos a tener que dar nuestra mejor versión. Domina muchísimos recursos, tienen gente que transita a pocos toques; a balón parado ha hecho muchos goles. Tienen alternativas en la estrategia. A nivel individual puede estar entre los tres o cuatro mejores equipos de la categoría. Es un equipo con una buena estructura de juego y que domina muchos registros”.
Dos porterías a cero. “Muy positivamente, porque hay una evolución del trabajo diario. El equipo crece en todas sus líneas. No es una cosa de la línea defensiva. Es algo en conjunto, algo que entendimos y que trabajamos muy bien”.
Afición : “No tengo duda de que el clima sea malo y el partido que hay, nuestra gente se va a haber afectado, hay que darle las gracias por Tenerife y por lo que nos dan. En esa situación del aeropuerto no lo había vivido nunca y fue para mí sorprendente, porque no me lo esperaba”.
Previa
CONVOCATORIA DE MARIO SIMÓN: FUERA RAMIRO, ÁLVARO, STEFFAN Y PALMERO
CONVOCATORIA . Unionistas ha anunciado la convocatoria para el duelo de este domingo contra el Lugo, que está compuesta por 20 futbolistas , con cuatro ausencias y varias novedades resto a la de Tenerife, en la que estuvieron solamente 18 jugadores.
El viernes, Mario Simón anunció en la rueda de prensa previa que seguramente Ramiro Mayor no estaría en el partido contra el Lugo y este sábado se ha conocido el parte médico del central aragonés: sufre un esguince de grado I-II en el ligamento lateral izquierdo del tobillo izquierdo tras haberse lesionado en el entrenamiento del jueves. Su regreso al equipo «dependerá de la evolución de su lesión».
Varias bajas ya se sabían: Steffan Witmer , que continúa con su proceso de recuperación tras la operación de rodilla, Álvaro Santiago , por la rotura en el cuádriceps de la pierna izquierda, y Gabri Palmero , que sigue al margen de la actividad del equipo hasta que se conozca la resolución definitiva de la FIFA respecto al caso con su pasaporte con la selección de Malasia.
Las novedades en la convocatoria son Luis Roldán, Iván Moreno y Pachón , que no viajaron a Tenerife por decisión técnica.
Previa
- HORA Y CÓMO VER EL PARTIDO
El encuentro entre Unionistas y Lugo se disputa este domingo 26 de octubre a las 16:00 horas , en un choque correspondiente a la novena jornada de Liga en el Grupo I de la Primera Federación. En la página web de LA GACETA te contaremos todos los detalles del partido entre el decimoctavo y el undécimo clasificado.
Previa
MIRAMOS LA CLIMATOLOGÍA
Con un cielo despejado, y bajo una temperatura de 15º, los 22 protagonistas saltarán al tapete salmantino en esta tarde de fútbol. Según los radares meteorológicos, tendremos una sensación térmica de 14º, una probabilidad de precipitación del 0% y rachas de viento de 19 km/h.
Previa
¡BUENAS TARDES!
¡Sean bienvenidos a este Unionistas-Lugo! Un encuentro correspondiente al noveno capítulo de Liga en el Grupo I de la Primera Federación.
Lo mismo las miradas están en otra parte, pero lo que hoy se juega en el Reina Sofía no se juegan en ninguna otra parte. Unionistas, que salta al verde en puesto de descenso con 9 puntos, tiene la oportunidad de cumplir la primera jornada de la temporada fuerza de la zona roja de la tabla. Enfrente, el Lugo, encuadrado en la undécima plaza, después de cosechar 11 puntos de 24 posibles.
El conjunto salmantino afronta la cita bajo una racha de dos victorias consecutivas, ante el Mérida y frente al Tenerife, en ambos choques dejó su portería a cero. Sin embargo, al barrio de La Vega llega otro de los conjuntos con la flechita para arriba. El cuadro lucense enlaza tres últimos partidos sin conocer la derrota, donde ha logrado 7 puntos de 9 disputados, y llega también con una victoria bajo el brazo.
Separados por dos puntos, los locales pelean por salir por primera vez en el curso del descenso y los visitantes pueden dar un paso de gigante hacia los puestos de playoff. Ingredientes para vivir un señor partido.
¿Podrá Unionistas ampliar su racha ante el Lugo y salir de la zona de descenso?
Te contamos desde ya todo lo que pase en la previa del partido: alineaciones oficiales, ambiente, goles, polémicas...
¡VAMOS A ELLO!
⚽ ¡DÍA DE PARTIDO! ⚽
🆚 @CDeportivoLugo
🕓 16.00h
🏟️ Reina Sofía
🆚 @CDeportivoLugo
🕓 16.00h
🏟️ Reina Sofía
📺 @fcplay_, @LaLigaPlus, Movistar, DIGI, Orange, Zapi y +Media
📻 @a_indebida12 y @LocaUrbanSala (90.3 FM)#Irreductibles ⚔️#UnionistasLugopic.twitter.com/5cF1LaOV3r
