Unionistas - Lugo: resumen, resultado online y goles del partido de Primera RFEF

El técnico del Lugo, Yago Iglesias, analizó la dinámica del conjunto lucense antes de la cita liguera ante el cuadro salmantinos.

Consolidarse lejos de casa (0 victorias a domicilio). “Esto es un ciclo de trabajo, de acumular entrenamientos, experiencias y variables tácticas. Los jugadores se van conociendo mejor, las asociaciones aparecen y las sensaciones son cada vez mejores. Estoy convencido de que esa primera victoria fuera de casa llegará más pronto que tarde porque el equipo entrena bien, cada semana es más dinámica y más fluida”.

Paciencia ante los resultados. “La paciencia es fundamental, no solo para construir un equipo y darle identidad, sino también para hacerlo consiguiendo resultados. Los buenos resultados ayudan a que las semanas sean mejores, a que los jugadores entrenen con más confianza y a que la información se asimile mejor. Todo es cíclico”.

Sobre Unionistas : “Es un equipo que se hace fuerte en su campo, con una afición que aprieta mucho y que actúa como jugador número doce. Sabemos lo que representa Unionistas, un club diferente, con un estilo propio y muy ligado a su gente”.

Más sobre el partido : “Lo más difícil en el fútbol es que los jugadores sepan cuándo toca una cosa u otra. Unionistas tiene esa capacidad, con futbolistas con mucha experiencia en la categoría. Nos espera un partido exigente, pero vamos con nuestro plan de juego y con la ambición de sumar los tres puntos fuera de casa”.