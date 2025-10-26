Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Unionistas - Lugo: resumen, resultado online y goles del partido de Primera RFEF

El Reina Sofía quiere volver a ser determinante

Jaime García

Domingo, 26 de octubre 2025, 15:19

Actualizado Hace 5 minutos
Previa

ANTECEDENTES

Será el quinto enfrentamiento en partido oficial con ambos equipos como protagonistas, el tercero en tierras salmantinas. La última vez que se vieron las caras fue en la campaña anterior, donde el duelo en el Reina Sofía se saldó con tablas (1-1), mientras que, en la segunda vuelta del campeonato, el Lugo se impuso (2-1) en casa a los charros. También se vieron las caras en la temporada 2023/24, con ambos partidos resueltos con empate, y en los dos encuentros el marcador acabó con 1-1.

Previa

Y EL LUGO SE PRENSENTA CON ESTOS 11 JUGADORES

Previa

Y VAAMOS CON LOS ONCES...PRIMERO EL CUADRO LOCAL

Mario Simón pone en liza el mismo once que asaltó el feudo del Tenerife:

Unai Marino

Previa

EL LUGO PISA EL VERDE ANTES DE LA CITA LIGUERA

Unionistas - Lugo: resumen, resultado online y goles del partido de Primera RFEF

Previa

PARA LEER LAS PALABRAS DE Yago Iglesias. “Tenemos la ambición de sumar los primeros tres puntos fuera de casa”

El técnico del Lugo, Yago Iglesias, analizó la dinámica del conjunto lucense antes de la cita liguera ante el cuadro salmantinos.

Consolidarse lejos de casa (0 victorias a domicilio). “Esto es un ciclo de trabajo, de acumular entrenamientos, experiencias y variables tácticas. Los jugadores se van conociendo mejor, las asociaciones aparecen y las sensaciones son cada vez mejores. Estoy convencido de que esa primera victoria fuera de casa llegará más pronto que tarde porque el equipo entrena bien, cada semana es más dinámica y más fluida”.

Previa

PARA LEER LAS PALABRAS DE MARIO SIMÓN. “En la vida y en el fútbol si alguien saca pecho, rápido llega otro y te lo mete hacia adentro”

RUEDA DE PRENSA . Mario Simón rebajó la euforia y trató de pasar página tras el triunfo en Tenerife: «Fue histórico, pero ahora nos viene un equipo para jugar playoff».

Resaca de la última victoria. “La verdad es que fue una victoria histórica, dentro de la importancia que tiene, tampoco era una cosa que no creyéramos. El trabajo y la evolución me mostraba que podíamos ganar, los chicos crecen de manera notable, el trabajo se desarrolla en el campo, tenemos que valorar lo que hacemos en el campo”.

Previa

CONVOCATORIA DE MARIO SIMÓN: FUERA RAMIRO, ÁLVARO, STEFFAN Y PALMERO

CONVOCATORIA . Unionistas ha anunciado la convocatoria para el duelo de este domingo contra el Lugo, que está compuesta por 20 futbolistas , con cuatro ausencias y varias novedades resto a la de Tenerife, en la que estuvieron solamente 18 jugadores.

El viernes, Mario Simón anunció en la rueda de prensa previa que seguramente Ramiro Mayor no estaría en el partido contra el Lugo y este sábado se ha conocido el parte médico del central aragonés: sufre un esguince de grado I-II en el ligamento lateral izquierdo del tobillo izquierdo tras haberse lesionado en el entrenamiento del jueves. Su regreso al equipo «dependerá de la evolución de su lesión».

Previa

- HORA Y CÓMO VER EL PARTIDO

El encuentro entre Unionistas y Lugo se disputa este domingo 26 de octubre a las 16:00 horas , en un choque correspondiente a la novena jornada de Liga en el Grupo I de la Primera Federación. En la página web de LA GACETA te contaremos todos los detalles del partido entre el decimoctavo y el undécimo clasificado.

Previa

MIRAMOS LA CLIMATOLOGÍA

Con un cielo despejado, y bajo una temperatura de 15º, los 22 protagonistas saltarán al tapete salmantino en esta tarde de fútbol. Según los radares meteorológicos, tendremos una sensación térmica de 14º, una probabilidad de precipitación del 0% y rachas de viento de 19 km/h.

Previa

¡BUENAS TARDES!

¡Sean bienvenidos a este Unionistas-Lugo! Un encuentro correspondiente al noveno capítulo de Liga en el Grupo I de la Primera Federación.

Lo mismo las miradas están en otra parte, pero lo que hoy se juega en el Reina Sofía no se juegan en ninguna otra parte. Unionistas, que salta al verde en puesto de descenso con 9 puntos, tiene la oportunidad de cumplir la primera jornada de la temporada fuerza de la zona roja de la tabla. Enfrente, el Lugo, encuadrado en la undécima plaza, después de cosechar 11 puntos de 24 posibles.

