Unionistas logra un punto ante el Rayo Vallecano en la División de Honor que sabe a poco (3-3) Los salmantinos perdieron una ventaja de dos goles en el segundo acto y, después de volverse a poner por delante en los compases finales, fueron los madrileños los que devolvieron las tablas al marcador

Jaime García Salamanca Domingo, 23 de noviembre 2025, 13:59 Comenta Compartir

La 10ª jornada ofreció la oportunidad a Unionistas de salir de la zona roja de la clasificación, aunque para lograrlo la cita no era moco de pavo ya que el Rayo Vallecano se presentó en el anexo como tercer clasificado y enlazando tres últimos partidos ganando. Pero, con el pitido inicial, las diferencias respecto a la tabla desaparecieron, aunque los goles se hicieron de rogar. Tras unos primeros minutos con protagonismo en ambas áreas, fue Óscar Lorenzo el encargado de abrir el marcador en el minuto 35.

Una excelente triangulación de los charros se zanjó con Rozas poniendo un balón atrás para que el delantero de Unionistas, a placer, firmase su cuarta diana del curso. Los de casa sacaron rédito de sus mejores minutos para ampliar su ventaja cinco minutos después. Un gran centro desde la derecha, de nuevo, acabó con un cabezazo inapelable de Mateo. Unionistas se fue al descanso siendo mejor y así lo decía el luminoso. Sin embargo, todo lo bueno realizado en el primer acto se acabó esfumando rápidamente tras dos graves desconexiones.

En cosa de unos minutos, primero Montero dejó un balón muerto en el área pequeña que no desaprovechó el ataque madrileño, y después, una mala salida del guardameta de Unionistas, unido a la pasividad en la zaga, devolvió el empate al marcador del anexo a cargo de Unai. Dos regalos y dos goles del Rayo Vallecano, que apenas había creado peligro anteriormente. El Rayo Vallecano buscó dar la estocada, pero Raúl Fuentes desde la banda banquillo se encargó de mantener con vida a sus pupilos dando entrada a varios jugadores de refresco. Con el paso de los minutos, los visitantes decidir controlar el partido a través del balón, pero los del Tormes querían más después de la gran primera parte que habían completado. Y el premio del gol lo volvieron a encontrar con un excelente balón colgado al área. Una salida en tromba de Unionistas con Pau Palacios como protagonista se tradujo en un saque de esquina.

Pedro López, libre de marca, superó al meta del Rayo Vallecano para volver a poner por delante a los locales, sin embargo, la alegría duró más bien poco. Los rojiblancos subieron filas y ello lo acusó en poco tiempo los blanquinegros encajando el tanto que devolvió las tablas a ocho minutos para el final. Con el pitido final, Unionistas dio por bueno un punto ante un equipo de la zona noble, aunque en el trascurso del partido fueron los locales los que llevaron las riendas del choque gran parte del tiempo. Por otro lado, Unionistas dejó atrás el descenso y ello era lo principal antes de iniciar la contienda.