Unionistas cierra la jornada fuera del descenso por primera vez este curso: así está la tabla del Grupo I de la Primera Federación El equipo dirigido por Mario Simón marca la salvación con 11 puntos en la taquilla

Jaime García Salamanca Domingo, 2 de noviembre 2025, 20:18

Tras el empate sin goles en Lezama, Unionistas finaliza la jornada, por primera esta temporada, fuera de los puestos de descenso a Segunda RFEF. La racha de cuatro partidos sin conocer la derrota, y sin encajar, ha hecho posible que los pupilos de Mario Simón dejen atrás la zona roja después de cosechar 11 puntos. Los blanquinegros tienen un saldo goleador de 8 goles a favor y 10 en contra, dejando un historial de 3 triunfos, 2 empates y 5 derrotas tras diez partidos.

El líder de la Liga en el Grupo 1 de la Primera Federación sigue siendo el Tenerife, quién puso fin a la dinámica de tres partidos sin conocer la victoria tras vencer al Racing de Ferrol. Cuatro menos suma el Celta Fortuna, que ocupa la segunda plaza. Tras ellos, en puestos de fase de ascenso a Segunda División se sitúan el Real Madrid Castilla (18 puntos), el Racing de Ferrol (17) y, con los mismos puntos, el Real Avilés cierra la fase de ascenso. Por su parte, el Barakaldo con 15 puntos, y el Pontevedra, próximo rival de Unionistas en Liga, con el mismo puntaje, ocupan el sexto y séptimo puesto, respectivamente.

En la parte baja de la clasificación, Unionistas marca la salvación con once puntos. Un puntaje que también tiene el Cacereño, fuera del descenso también, y el Arenas de Getxo y el Osasuna Promesas, quienes ya sí se encuentran en la zona roja. Entre tanto, los puestos de descenso los conforman, en este orden, los siguientes cinco equipos: Osasuna Promesas (11), Arenas de Getxo (11 puntos), Arenteiro (10), Bilbao Athletic (10) y Ourense (5).

Los resultados de la 10ª jornada

Lugo 2-2 Barakaldo

Pontevedra 4-1 Zamora

Bilbao Athletic 0-0 Unionistas

Guadalajara 0-2 Mérida

Osasuna Promesas 1-1 Celta Fortuna

Racing de Ferrol 0-2 Tenerife

Ourense 1-0 Arenas de Getxo

RM. Castilla 1-0 Talavera

Real Avilés 1-0 Arenteiro

Ponferradina 2-0 Cacereño

Próxima jornada

En el próximo capítulo de Liga, la acción regresa al estadio Reina Sofía con el partido entre Unionistas y el Pontevedra. La cita, que corresponde a la undécima jornada en el Grupo I de la Primera RFEF, está fijado para el próximo sábado 8 de noviembre a partir de las 18 horas.

Los salmantinos afrontan el choque tras las mencionadas tablas en Lezama, y el conjunto pontevedrés viene de doblegar (4-1) de forma contundente al Zamora, bien es que cierto que los zamoranos contaron con un jugador menos desde el minuto 44.