Unionistas cae derrotado ante la eficacia del Leganés en el segundo tiempo en la División de Honor (3-0) El conjunto salmantino se vio superado en Butarque y continúa sin puntuar lejos de casa

Unionistas cayó este sábado en su visita al CD Leganés por 3-0 en la séptima jornada del Grupo V de la División de Honor, en un encuentro en el que los salmantinos resistieron durante buena parte del partido, pero acabaron cediendo ante la eficacia local en la segunda mitad. Los charros, dirigidos por Raúl Fuentes, plantearon un duelo serio, con líneas compactas y orden defensivo, especialmente durante los primeros 45 minutos, en los que el marcador no se movió.

El esfuerzo visitante tuvo premio parcial en forma de control y equilibrio, aunque las llegadas a la portería de Garrote fueron escasas. Unionistas trató de progresar por los costados con la movilidad de Mateo Llata y Adrián Jorge, pero se encontró con una defensa pepinera bien plantada. En la reanudación, el cansancio y los cambios abrieron el partido.

El Leganés se adelantó en el minuto 63 con el tanto de Soler, y el golpe anímico pesó en los del Tormes. Poco después, Beltrán amplió la ventaja (71'), complicando el panorama para los salmantinos. Raúl Fuentes movió el banquillo dando entrada a Pau Palacios, Óscar Lorenzo y otros hombres frescos, buscando reacción, pero sin éxito.

En el tramo final, Escamilla sentenció (85') y Unionistas terminó el encuentro con un jugador menos tras la expulsión de Pau Palacios por doble amarilla (89'). A pesar del resultado, el equipo salmantino dejó momentos de solidez y entrega, aunque sin acierto ofensivo. Butarque fue testigo de una derrota clara en el marcador, pero con esfuerzo hasta el pitido final.