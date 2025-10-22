Tenerife, ¿impulso en la grada también?

Iván Ramajo Salamanca Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:21 Comenta Compartir

Los 322 aficionados de Unionistas que volaron hasta el Heliodoro Rodríguez López de Tenerife para, primero, apoyar al equipo dirigido por Mario Simón y, finalmente, disfrutar de un triunfo histórico por la envergadura del recinto (el segundo más grande en el que ha jugado el club del Reina Sofía en partido oficial en su historia) y del rival (el conjunto chicharrero ha estado 13 campañas en LaLiga) han causado la admiración no solo del público canario, sino del resto de la Primera Federación, que tiene a los seguidores blanquinegros como santo y seña en este apartado.

El choque, que se presenta como un verdadero «punto de break» en el duro inicio de curso blanquinegro en su apartado deportivo, también debe serlo en la grada del Reina Sofía. Especialmente en la cantidad —el color, es cierto, no ha faltado, por muy llamativa que fuera la desbandada de gente en el choque frente al filial del Celta de Vigo—, ya que la media de espectadores en el recinto del barrio de La Vega tras los cuatro primeros encuentros de la fase regular de la temporada es la peor de las tres últimas temporadas, con tan solo 3.042 aficionados de media, lo que significa un 62 % de ocupación del recinto.

En su contexto, son 420 personas menos que en el curso 2023/24 y 1.090 menos que en el curso anterior. Números para reflexionar en la grada, y más teniendo en cuenta que el número de socios se ha sostenido en cifras históricas.

Entre los factores que han llevado a este descenso de los aforos registrados se encuentran no solo el complejo arranque de temporada, sino también la calidad de los rivales a los que se ha enfrentado Unionistas. El curso pasado, sin ir más lejos, en los cuatro primeros choques de Liga pasaron por el recinto del barrio de La Vega los filiales del Athletic Club y del FC Barcelona, la Cultural y Deportiva Leonesa y el CD Lugo; mientras que una campaña antes, quienes visitaron el Reina Sofía en los cuatro primeros encuentros locales de Unionistas en Liga fueron el Sestao River, nuevamente la Cultural, el Deportivo de La Coruña —partido en el que se colgó el primer «no hay billetes» de la historia del estadio— y el Real Unión de Irún.

Pese a que la media es clara, es cierto que en el último choque ante la AD Mérida la asistencia al estadio subió considerablemente con respecto a los encuentros anteriores, especialmente comparado con el choque frente al Celta Fortuna, que tan solo registró 2.797 espectadores, la peor entrada en Liga en 32 partidos, desde el 16 de diciembre de 2023, frente al CD Teruel.

Desde entonces, las gradas del Reina Sofía —siempre pobladas por encima de la mitad de capacidad del recinto— tan solo habían bajado del listón visual de los 3.000 aficionados en dos ocasiones: en la jornada del 27 de abril de esa misma Liga (en la goleada por 4-0 al Sabadell) y en la del 8 de marzo de 2025, frente a la SD Amorebieta, el curso pasado.

Afición en los 4 primeros choques

TemporadaTotal Espect.Media

2024/25 16.529 4.132

2023/24 13.580 3.462

2025/26 12.184 3.042

2021/22 9.917 2.479

2022/23 8.163 2.153*

*Un partido jugado en Las Pistas